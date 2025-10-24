Videojuegos

Once Upon a Katamari ya está disponible y nos lleva en un viaje por el tiempo

¡No me toquen el katamari!

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
¿Podría el Gran Rey de Todo el Cosmos dejar de destruir el firmamento de una vez por todas? Pasó de nuevo y el pobre Príncipe tendrá que hacer rodar y rodar su katamari para hacerlos crecer y poder reemplazar las estrellas desaparecidas en Once Upon a Katamari, el nuevo juego de esta bizarra, adorable, graciosa y divertida saga de videojuegos que ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam.

En esta ocasión tendremos que hacer rodar el katamari llevándonos todo lo que podamos por diferentes épocas y lugares históricos. Crearemos enormes esferas de «cosas» recolectadas en la antigua China, el Egipto de los faraones, el período Jurásico, la Edad de Hielo y más… todo menos el presente porque el Rey de Todo el Cosmos destruyó la Tierra. Todo muy normal.

Pueden ver el gracioso tráiler de lanzamiento a continuación.

Además de los nuevos escenarios, Once Upon a Katamari incluye un nuevo modo multijugador competitivo en línea para cuatro jugadores llamado KatamariBall. El objetivo es crear el Katamari más grande en el menor tiempo posible. También podemos desbloquear hasta 68 personajes, personalizarlos y usar objetos especiales como un imán.

