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One Piece: esta es la figura de Boa Hancock de Jimei Palace

Esta es la nueva y despampanante figura de colección de Jimei Palace inspirada en la emperatriz pirata de One Piece, Boa Hancock.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

La semana pasada, les mostramos la figura réplica de Tomorrow de Death Stranding de Hot Toys y ahora, el turno es para Jimei Palace, marca que ha revelado las primeras imágenes del prototipo de exposición de la nueva figura de Boa Hancock, la emperatriz pirata de One Piece.

¿Cuáles son las características de la figura de Boa Hancock?

Esta representación de Hancock está diseñada en escala 1/6 y su fabricación destaca por emplear un cuerpo de silicona platino (platinum silicone), un material cada vez más recurrente en piezas de gama alta debido a su firmeza, suavidad y a su capacidad para reproducir la superficie corporal con un elevado nivel de realismo. En cuanto al vestuario de la figura de Boa Hancock, la vestimenta se compone de un abrigo largo de color blanco con bordes rojos y acabados dorados, acompañado por una blusa roja ajustada y la tradicional falda decorada con motivos en verde y blanco.

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Por otro lado, la versión Deluxe incluye una base bastante elaborada, la cual tiene detrás de Boa Hancock la serpiente-dragón que normalmente acompaña a la emperatriz. En la parte inferior de la estructura se integran varios enemigos (marines) derrotados, los cuales aparecen en la típica pose de petrificación que sufren por la combinación de la belleza de Boa Hancock y los poderes de su fruta del diablo, la Mero Mero no Mi. Finalmente, la figura se complementa con un sistema de iluminación LED integrado directamente en la base. Este dispositivo emite una luz rosa de gran intensidad. Por el momento se desconoce su precio, el cual podría rondar los $250 USD, cantidad de unidades que estarán disponibles o su fecha de lanzamiento.

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Fuente: @JIMEIPALACE

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