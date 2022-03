One Piece Odyssey: imágenes, tráiler, historia y fecha del RPG escrito por Eiichiro Oda

La longeva obra de Eiichiro Oda está actualmente en boca de todos por los sucesos ocurridos en el capítulo 1044 del manga y la espera de la película One Piece Red, pero no podemos olvidar lo que viene en el mundo de los videojuegos. Acaban de anunciar un nuevo juego llamado One Piece Odyssey y vamos a compartir con ustedes el tráiler, las primeras imágenes, lo que sabemos de la historia y de su fecha de lanzamiento.

Será un RPG con una historia original de Eiichiro Oda, autor del ‘manga’, escrita de forma exclusiva para este título. La música será del legendario Motoi Sakuraba (Dark Souls, Tales of).

A continuación podemos ver el logo y unas imágenes de este nuevo juego de One Piece.

¿Cuál es la trama del juego?

No se conocen muchos detalles al respecto, pero sabemos que el Thousand Sunny choca con una tormenta que reparte a todos los piratas mugiwara en una misteriosa isla. Podremos jugar con Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Frankie y Brook.

A continuación podemos dar una mirada al primer tráiler:

¿Quién está desarrollando One Piece Odyssey?

Sabemos que este título está siendo desarrollado por ILCA, los mismos que se encargaron de los ‘remakes’ Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl. También colaboraron con el desarrollo de Yakuza 0, Dragon Quest XI, NieR: Automata, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 y Ace Combat 7: Skies Unknown. Curiosamente, también son los responsables de la app Pokémon Home.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento del juego One Piece Odyssey y a qué consolas llegará?

Este título llegará a PS4, PS5, Xbox Series X|S y PC (Steam) en una fecha aún no definida de 2022.

Fuente: cuenta oficial de Eiichiro Staff en Twitter