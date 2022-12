Gracias al equipo de Bandai Namco Latinoamérica tuvimos la oportunidad de asistir en Los Angeles (California) a una ‘keynote’ del que puede ser el proyecto más ambicioso de un videojuego basado en el ‘manga’ One Piece, hablar un poco con su equipo de desarrollo y disfrutar como pirata en el barco donde se realizó la presentación, convenientemente decorada para el evento.

En la ‘keynote’ presentada por Rei Hirata, productor de One Piece Odyssey, conocimos más en profundidad cómo Odyssey se ha convertido en un importante proyecto para Bandai Namco. No es por nada, pues el juego tiene más de cinco años de estar en desarrollo. Adicionalmente, durante el cubrimiento de nuestras primeras impresiones de One Piece Odyssey, Hirata recalcó que el título tiene gran influencia de Eiichirō Oda, creador del ‘manga’ One Piece. De hecho, sus desarrolladores definen este título como una “conmemoración” de la obra de Oda.

La presentación también dejó claro que Oda está muy al tanto del juego y respalda el trabajo del equipo. Aunque no está involucrado directamente en el desarrollo argumental y sus mecánicas, sí realizó los diseños de dos de los personajes que serán protagonistas de la historia junto a los Mugiwara –o en español, Sombrero de paja– en One Piece Odyssey.

Todo un RPG por turnos

El productor nos habló un poco de los puntos fuertes del juego y nos dejó claro que este es un RPG por turnos al más puro estilo japonés, pero con puntos clave para evitar “la monotonía”. De hecho, en la presentación se hacía bastante énfasis en cómo este juego de alguna forma revolucionaba algunas características del “grindeo” en los RPG, para que fuera menos aburrido y más recompensante.

Algunos de los ‘cosplayers’ que asistieron al evento donde probamos One Piece Odyssey, para escribir nuestras primeras impresiones.

En ese orden de ideas, el juego no solo está pensado para los fanáticos de la obra de Eiichirō Oda, si no para los fans de los RPG que podrán encontrar en Odyssey un buen y profundo título sin necesidad de saber mucho de One Piece, según nos explicaban en la presentación.

¿En qué lugar de la historia de One Piece se ubica Odyssey?

La historia de One Piece Odyssey es una aventura original que se desarrolla en Waford, una isla legendaria llena de tesoros sorprendentes. Esta isla someterá a los Mugiwara (Sombrero de paja) a duras pruebas, enemigos desafiantes, y conocerán a dos nuevos aliados que los acompañarán desentrañando los misterios que les deparan. Se espera que el juego tenga una duración media de 30 a 40 horas. Completando todas las historias opcionales puede alcanzar hasta 60 horas One Piece Odyssey.

Rei Hirata nos explicó que, aunque es claro que la historia de One Piece Odyssey se ubica postsalto temporal (arco de Sabaody), no se encuentra ubicada en un momento en particular del ‘manga de Eiichiro Oda. Sin embargo, los fanáticos de la serie seguramente tendrán sus teorías sobre en qué arco o saga de la historia se puede ubicar One Piece Odyssey.

El estar en Waford no implica que el juego se aleje de islas o países ya vistos en la historia del ‘manga’ o el ‘anime’ de One Piece, en el tráiler previo ya sabíamos que los Sombrero de paja iban a estar visitando Arabasta y Water 7. También podemos confirmar que icónicos personajes de la serie que han sido de apoyo para los Sombrero de paja, tendrán una participación en la historia de One Piece Odyssey.

Como es de esperarse, durante la historia de One Piece Odyssey se podrá jugar con los personajes de la tripulación comandada por Monkey D. Luffy. Cada uno de los Sombrero de paja tiene sus propias habilidades, diálogos, interacciones con otros personajes y formas de explorar y combatir, por lo que la aventura puede ser personalizada o adaptada en los gustos de cada tipo de jugador.

Referencias a aventuras pasadas

Arte oficial del arco de Arabasta en One Piece Odyssey.

El juego está lleno de referencias a todas las historias de One Piece, de hecho, hay pequeños segmentos o cápsulas que explicarán parte del ‘lore’ de la obra de Eiichiro oda y la historia de los Sombrero de paja. Esto se hizo pensando también, no solo en los fans, sino como un contexto adicional para los no seguidores del ‘anime’ o ‘manga’ de One Piece.

En nuestra experiencia que usamos para escribir nuestras primeras impresiones de One Piece Odyssey, jugamos por aproximadamente dos horas y pudimos probar varias de las mecánicas diseñadas para el combate, exploración, ‘crafting’ e interacción de personajes. Nos gustó que el juego, aunque parece ser una historia lineal, ofrece espacios abiertos para explorar y encontrar materiales que se pueden usar para la cocina de Sanji o armar las “balas” de Ussopp.

El segmento que nos permitieron jugar para hacer estas primeras impresiones de One Piece Odyssey, empezaba en el capítulo dos donde la tripulación aparece dispersa luego de un naufragio al llegar a Waford. Aquí el primer paso fue reunir de nuevo a todos los Mugiwara, mientras rodeamos un extremo de la isla y de paso se nos presentan varias de las mecánicas de interacción del juego.

A nivel de exploración, las habilidades especiales de cada Sombrero de paja ayudarán a completar puzles, encontrar secretos o ítems. Por ejemplo, Nami puede detectar dinero, Sanji encontrar ingredientes para cocinar y Luffy hace uso del ‘Haki’ de observación para detectar enemigos. Según los desarrolladores, los jugadores descubrirán más habilidades a medida que se avanza en el juego.

Todos los Mugiwara disponibles

A la hora de combatir, este RPG por turnos nos permite controlar hasta cuatro personajes en simultáneo, los cuales son los que preseleccionamos antes de que empiece una batalla. Cada uno tiene sus movimientos característicos y resulta muy divertido poder combatir con las icónicas habilidades de Luffy y su tripulación.

Una mecánica adicional que agrega One Piece Odyssey a la fórmula es que cada personaje tiene un elemento y sus ataques o la recepción de estos serán más o menos efectivos, de acuerdo con el elemento del contrario. Al estilo “piedra, papel o tijera” como lo definieron sus desarrolladores. El tener esto como elemento de combate nos obliga a seleccionar varias combinaciones de miembros de la tripulación de los sombrero de paja de acuerdo con cada pelea y crear estrategias dependiendo de quiénes sean los enemigos.

Un ingrediente adicional es que a veces suceden “escenas dramáticas” donde por x o y motivo hay que cumplir una misión específica en la batalla como derrotar primero a un enemigo, evitar que golpeen a un aliado, etc.

Esta es solo la punta del ‘iceberg’

Una de las preguntas es cómo la progresión de personajes iba a funcionar aquí, pues ya los Mugiwara o Sombrero de paja son bastante fuertes en el contexto de la historia. En el juego “olvidarán” algunas de sus habilidades y tendrán que buscar unos “cubos” para ir recuperándolas. Esto funciona para que el jugador pueda enfocar la ‘build’ de sus personajes en su estilo de juego o estrategia.

Con tan solo dos horas de juego pudimos ver la magnitud de One Piece Odyssey, sin duda el juego que muchos fanáticos estaban soñando. Sus desarrolladores nos indicaron que en Jump Festa 2023, que se llevará a cabo el 16 y 17 de diciembre, tendremos más información al respecto.

One Piece Odyssey llegará el 13 de enero de 2023 localizado al español de Latinoamérica —sin doblaje— para Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series S|X y PC vía Steam.