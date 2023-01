One Piece Odyssey – Reseña

En el 2022, el ‘manga’ One Piece cumplió 25 años —desde su debut en las páginas de Weakly Shonen Jump el 19 julio del 1997—. Como parte de la celebración por el 25 aniversario de las aventuras de Monkey D. Luffy, Bandai Namco y ILCA tenían planeado lanzar One Piece Odyssey durante el 2022. Desafortunadamente, algunos retrasos pospusieron el lanzamiento de la nueva aventura de la tripulación de los sombrero de paja para el 2023. El día llego y esta es nuestra reseña de One Piece Odyssey ¿Estará a la altura de las expectativas?

La franquicia One Piece no es ajena al mundo de los videojuegos, pero ha estado ausente del mismo desde hace cuatro años cuando fue estrenado One Piece: World Seeker. Título de la franquicia que se inclinó más a la acción en tiempo real. Ahora el estudio ILCA, conocido por estar a cargo de los ‘remakes’ de Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl, nos trae un JRPG —muy al estilo de Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age— que a diferencias de anteriores videojuegos de One Piece sí cuenta con la supervisión y participación de Eiichiro Oda.

La historia de One Piece Odyssey se siente como parte de la obra de Eiichiro Oda

Según nos dijo Rei Hirata, productor de One Piece Odyssey, la historia del juego se desarrolla luego del salto temporal. En qué lugar exactamente es algo que se podrá teorizar luego de terminar el título.

La historia de One Piece Odyssey es una aventura original que se desarrolla en Waford, una isla legendaria llena de tesoros sorprendentes donde naufraga Luffy y su tripulación. Waford es conocida por sus relatos, los cuales dicen que en ella existe o existió una niña temida por las bestias —entre otros relatos fantásticos que evocan a la aventura de los sombrero de paja en Skypiea—. En Waford, los Mugiwara (Sombrero de paja) conocerán a Aido y a Lim —personajes exclusivos de One Piece Odyssey creados por Eiichiro Oda—. No obstante, Lim no confía en los piratas y con su extraño poder despoja a Monkey D. Luffy y los miembros de la tripulación del sombrero de paja de sus poderes. Mientras tanto, Franky está a cargo de arreglar el Thousand Sunny y el cuerpo —o los huesos— de Brook yacen al fondo del mar.

One Piece Odyssey logra reproducir las emociones que transmite la obra de Eiichiro Oda

¿Cuál será el secreto de Waford y por qué el Gorosei está al tanto de lo que pasa en la misteriosa isla?

Ahora Luffy (sombrero de paja) y su tripulación deberán recobrar sus poderes mientras desvelan los secretos de Waford, que tienen tan inquieto al gobierno mundial. Para lograr recuperar sus poderes, Luffy y su tripulación tendrán que viajar a través de sus recuerdos. Esto nos trasladará de nuevo a diferentes locaciones icónicas del ‘manga’ de Eiichiro Oda como Water 7, Alabasta (Arabasta) o Marineford. En estos recuerdos deberemos luchar de nuevo con los enemigos principales, los cuales esta vez —según nos explica Lim— son más fuertes porque Luffy y los sombrero de paja también lo son. Así que, los hechos de cada arco que recordaremos en One Piece Odyssey no sucederán de la misma forma que en el ‘manga’ o el ‘anime’.

En One Piece Odyssey pasaremos la mayor parte del tiempo adentro de los recuerdos de la tripulación del pirata del sombrero de paja.

En lo que respecta a la historia, One Piece Odyssey logra recrear el mundo de Eiichiro Oda para celebrar 25 años de la historia de Monkey D. Luffy con un repaso de los arcos más icónicos de franquicia. Sin embargo, y a pesar la forma amable en la que es presentada la historia de One Piece Odyssey para los que no conocen el ‘manga’ o el ‘anime’, la falta de contexto hace que la emoción detrás de encuentros como los de Ace con Luffy en Alabasta —o el reencuentro con Bon-chan— pierdan la emoción que sí llega a entregar el juego a los fanáticos de la obra de Oda.

EL RPG le sienta bien a One Piece

Algunas actividades demandarán de nuestro conocimiento del ‘manga’ o ‘anime’ de One Piece. La comedia que caracteriza a la obra de Oda es bien ejecutada en One Piece Odyssey. Los acertijos que hay en One Piece Odyssey no presentan ningún tipo de reto para el usuario. Los hechos canon del ‘manga’ son contados por medio de videos narrados por Mahito Ōba.

No debemos olvidar que One Piece Odyssey es un videojuego así que, lejos del cuidado que ILCA ha dado al mundo y los personajes, hay que saber si este amor por la franquicia de Oda se ve reflejado en la jugabilidad y diseño de niveles. Estos últimos están llenos de color, pero en algunas zonas —no solo en el desierto de Alabasta— carecen de vida. Otro elemento que resulta poco satisfactorio en el mundo de One Piece Odyssey es la exploración, ya que, incluso en las pocas zonas con espacios abiertos, el título nos guía y se asegura de que no nos desviemos interrumpiéndonos y llevándonos a un punto de partida con la «ruta corregida».

Sistema de lucha entretenido, pero con poca profundidad

Adicional a este triángulo, en los combates de One Piece Odyssey hay cambios de estado y algunos personajes son débiles a habilidades específicas de personajes como Usopp.

El combate en One Piece Odyssey, a diferencia de la exploración —pero igual de lejos de ser perfecto— es sencillo y cumple con divertir. En este JRPG se siguen los pasos de otros juegos del género como los Dragon Quest modernos. Encontraremos enemigos en el escenario y si nos acercamos por la espalda recibiremos una bonificación de daño al entrar al combate. Una vez entramos a batirnos con los oponentes de turno de Monkey D. Luffy nos encontraremos con un triángulo de combate —similar a los de Fire Emblem— y un sistema de gestión de espacios en el área donde luchamos contra los enemigos. Esta área está dividida en hasta cuatro zonas, las cuales se pueden usar de multiples formas. Incluso se pueden cambiar de posición los personajes para conveniencia del triángulo de combate.

Sumado a esto tenemos las escenas dramáticas. Estas son situaciones específicas en un combate como derrotar a un enemigo con un miembro específico de la tripulación o eliminar a uno o un grupo de adversarios antes de cierto número de turnos. Al inicio de estas «escenas dramáticas», los personajes tendrán líneas de dialogo e interacciones que serán del agrado de aquellos que están acostumbrados a ver la dinámica entre estos personajes.

¿Qué más se puede hacer en One Piece Odyssey?

A lo largo de nuestra aventura deberemos cazar a piratas como misión secundaria. Las fiestas nos darán una bonificación de experiencia por diez combates. Los cubos de personajes que encontramos en One Piece Odyssey sirven para mejorar las habilidades. Los objetos o accesorios se podrán equipar como si gestionáramos inventario en Resident Evil 4 o Village.

En One Piece Odyssey podemos equipar a los miembros de la tripulación del sombrero de paja con objetos que mejoran los atributos, la resistencia o que otorgan propiedades elementales a nuestros ataques. Estos objetos podrán ser fusionados por Robin para ahorrarnos espacio. Adicionalmente, Sanji cocinará platos que ayudarán a curar a todo el grupo en combate u otorgarán efectos momentáneos para mejorar defensa o ataque. Por otro lado, Ussop puede fabricar objetos para arrojar a aliado o enemigos. Algunos de los efectos de los objetos defensivos son cruciales para enfrentar a enemigos poderosos.

A nivel gráfico, One Piece Odyssey hace un excelente uso del Unreal Engine. Nuestra reseña de One Piece Odyssey fue hecha con un PC que cuenta con un Ryzen 7 3700X, 16 GB de RAM y una GPU Radeon RX 5700. Bajo esta configuración y con todos los parámetros gráficos en lo más alto, durante el tiempo en el que jugamos One Piece Odyssey para esta reseña, la tasa de fotogramas por segundo siempre se mantuvo por encima de los 100 FPS.

One Piece Odyssey 7.8/10 Nota Lo que nos gustó - La esencia de la obra se respeta.

- Un repaso por momentos clave de 25 años de historias.

- Versión para PC optimizada y liviana para PCs poco robustos.

- Esencial si son fanáticos de la obra. Lo que no nos gustó - El juego es abrumadoramente fácil.

- Misiones que alargan el juego y afectan el ritmo de la historia.

- No es recomendable sí no conocen el material de origen.

- La historia original es buena, pero dura muy poco. En resumen No exageramos si decimos que One Piece Odyssey es el mejor videojuego de la franquicia a día de hoy. Este juego no solo entiende a los personajes de la obra de Eiichiro Oda, sino que también nos propone una historia que nos lleva a revivir grandes momentos que han impactado a los fanáticos de One Piece a través de los 25 años de vida del 'manga' con una jugabilidad que optó por alejarse de los juegos de acción (musou) o de pelea (battle arena) a los que Bandai Namco nos tenía acostumbrados. No obstante, la ejecución no fue perfecta. Ya que One Piece Odyssey es un juego que carga con muchos de los vicios del género y que no representa un punto orgánico de entrada para aquellos que no conozcan previamente el material de origen.

Reseña hecha con una copia digital para Steam de One Piece Odyssey provista por Bandai Namco Latinoamérica.