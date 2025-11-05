One Piece Pirate Warriors 4, fecha de lanzamiento de las versiones de PS5, Xbox Series y el paquete DLC de Egghead

A principio de agosto conocimos a los personajes ganadores de la encuesta que serán parte del contenido DLC que saldrá en el 2026 para One Piece Pirate Warriors. Ahora, Bandai Namco ha revelado cuando saldrá la versión para consolas de actual generación (PS5, Xbox Series).

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de las versiones de PS5, Xbox Series y el paquete DLC de Egghead para One Piece Pirate Warriors 4?

El viernes 21 de noviembre será el lanzamiento de las versiones para PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y Xbox Series de One Piece Pirate Warriors 4. Adicionalmente, ese mismo día estará disponible el «Future Island Egghead Pack», el cual incluye a Rob Lucci, Jewelry Bonney y S-Snake, como personajes jugables según han anunciado la editorial Bandai Namco y el desarrollador Koei Tecmo Omega Force. Las versiones para PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 ofrecerán gráficos más detallados y una mayor cantidad de enemigos en pantalla.

Cabe resaltar, que los usuarios que ya tengan el juego para la misma familia de consolas podrán actualizarlo a la nueva versión. En Japón, la actualización de las versiones para PlayStation 4 y Switch tiene un costo minimo de 100 yenes, mientras que la actualización para Xbox One será gratuita. Por el momento se desconoce el precio de la actualización en nuestra región.

¿Cuáles son los nuevos personajes que llegarán a One Piece Pirate Warriors 4 con el paquete DLC 8?

El DLC 6 de One Piece Pirate Warriors 4, contó con la presencia de Gol D. Roger, Silvers Rayleigh y Monkey D. Garp.

Ya sabemos que Rob Lucci, Jewelry Bonney y S-Snake son los persinajes del DLC 7 de One Piece Pirate Warriors 4. Sin embargo, previamente, fue realizada una encuesta a principios de este año para que los fanáticos votaran por tres personajes DLC de una lista de 23 posibles. De estos, tan solo tres se convertirían en nuevos personajes para One Piece Pirate Warriors 4. Así que los personajes ganadores —los cuales harán parte del paquete DLC 8 de One Piece Pirate Warriors 4— son Enel, King y Z. Estos personajes se unirán al juego a inicios del 2026.

En nuestra reseña de One Piece Pirate Warriors 4 dijimos que como la gran mayoría de entregas de Dynasty Warriors este juego puede pecar de repetitivo. Sin embargo, One Piece Pirate Warriors 4 ofrece una robusta cantidad de contenidos novedosos.

Fuente: Bandai Namco