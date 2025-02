One Piece: Pirate Warriors 4 ha vendido cuatro millones de unidades y llegará a Xbox Series y PS5

El 27 de marzo del 2025, One Piece Pirate Warriors 4 cumple cinco años desde su lanzamiento. A lo largo de sus años de existencia, One Piece Pirate Warriors 4 ha tenido un total de 18 lanzamientos de personajes DLC para completar un total de 61 luchadores, de los cuales 43 hacen parte del juego base. Ahora, Bandai Namco ha revelado que la cuarta entrega de los juegos de One Piece desarrollados por Omega Force, One Piece Pirate Warriors 4, ha alcanzado un total de cuatro millones de unidades vendidas. No obstante, esta cifra está a punto de recibir un importante incremento. Ya que, con un nuevo tráiler, ha sido anunciado que One Piece Pirate Warriors 4 pronto llegará a Xbox Series y PlayStation 5.

¿Cuál es el contenido que tendrá la versión de One Piece Pirate Warriors 4 para Xbox Series y PlayStation 5?

Bandai Namco ha confirmado que la versión de One Piece Pirate Warriors 4 para consolas de actual generación incluirá todos los personajes y misiones lanzados. Adicionalmente, esta nueva versión contará con una nueva tanda de personajes DLC. Estos personajes serán decididos con base a una encuesta que la desarrolladora japonesa ha compartido. La encuesta que decidirá quienes serán los próximos personajes DLC que llegarán a One Piece Pirate Warriors 4 la pueden encontraren el siguiente enlace.

En cuanto a la fecha de lanzamiento de la versión de One Piece Pirate Warriors 4 para consolas de actual generación, les contamos que Bandai Namco no ha compartido ninguna información al respecto. Sin embargo, es probable que para el aniversario del juego —el 27 de marzo— se conozca más información.

En nuestra reseña de One Piece Pirate Warriors 4 dijimos que como la gran mayoría de entregas de Dynasty Warriors este juego puede pecar de repetitivo. Sin embargo, One Piece Pirate Warriors 4 ofrece una robusta cantidad de contenidos novedosos.

Fuente: Bandai Namco