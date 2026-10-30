Cuáles son las skins de One Piece que llegarán a la tienda de Fortnite, cuáles al pase de batalla, fechas, Frutas del diablo, mapa, objetos y más

Una de las colaboraciones más largamente esperadas por los jugadores de Fortnite es con la serie de manga y anime One Piece. Este ‘crossover’ recientemente fue confirmado como parte de la mini temporada ‘Cazatesoros’ que empezará el 1 de noviembre de 2026 y ya podemos hablar de las skins de Luffy, Nami, Zoro y demás personajes de la obra de Eiichiro Oda que se pondrán a la venta en la tienda del juego y los que estarán disponibles como parte del pase de temporada.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Fortnite. Seguir

Luffy, Nami y Usopp se pondrán a la venta en la tienda junto con la llegada de la nueva mini temporada el 1 de noviembre de 2026. Estas están basadas en las apariencias de los personajes en el arco del East Blue.

Las skins de Zoro, Sanji y el acompañante Chopper también se pondrán a la venta en la tienda pero unos días después, el sábado 7 de noviembre de 2026.

El último de la oleada inicial de skins de One Piece en Fortnite no será uno de los piratas Sombrero de paja, sino uno de sus enemigos: el atuendo del pirata payaso Buggy se pondrá a la venta en la tienda el viernes 13 de noviembre de 2026.

Finalmente tenemos los atuendos de Portgas D. Ace y de Nico Robin, que no se podrán comprar en la tienda sino que se podrán desbloquear en el pase de la mini temporada ‘Cazatesoros’, disponible en Fortnite desde el mismo día de inicio de ésta, el 1 de noviembre. Se puede ver cómo lucirán en la imagen promocional.

Seguramente más adelantes llegarán más oleadas de skins de la serie con más personajes las apariencias que tienen los ‘piratas mugiwara’ tras el salto en el tiempo.

Pero la colaboración no solo tendrá atuendos. Durante la temporada podremos encontrar objetos sacados de la serie como la Tres espadas de Zoro que nos permitirán combatir cuerpo a cuerpo con el estilo santoryu, la Resortera de Ussop y diferentes Frutas del Diablo que nos darán poderes.

Fruta Gomu Gomu – Podremos golpear estirando las extremidades como Luffy

– Podremos golpear estirando las extremidades como Luffy Fruta Mera Mera – Podremos arrojar fuego como Ace

Finalmente tendremos los lugares de One Piece que aparecerán en el mapa de Fortnite como Arlong Park y la Villa Foosha.

Este será un mapa pequeño para 80 jugadores en lugar de los 100 tradicionales. También estará disponible por poco tiempo. Esta mini temporada con contenido de One Piece solo durará hasta el 5 de diciembre de 2026, aunque podrían aplazar su final.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.