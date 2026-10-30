Videojuegos

Cuáles son las skins de One Piece que llegarán a la tienda de Fortnite, cuáles al pase de batalla, fechas, Frutas del diablo, mapa, objetos y más

Aventuras con tus nakama.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Una de las colaboraciones más largamente esperadas por los jugadores de Fortnite es con la serie de manga y anime One Piece. Este ‘crossover’ recientemente fue confirmado como parte de la mini temporada ‘Cazatesoros’ que empezará el 1 de noviembre de 2026 y ya podemos hablar de las skins de Luffy, Nami, Zoro y demás personajes de la obra de Eiichiro Oda que se pondrán a la venta en la tienda del juego y los que estarán disponibles como parte del pase de temporada.

Luffy, Nami y Usopp se pondrán a la venta en la tienda junto con la llegada de la nueva mini temporada el 1 de noviembre de 2026. Estas están basadas en las apariencias de los personajes en el arco del East Blue.

- Publicidad -

Las skins de Zoro, Sanji y el acompañante Chopper también se pondrán a la venta en la tienda pero unos días después, el sábado 7 de noviembre de 2026.

El último de la oleada inicial de skins de One Piece en Fortnite no será uno de los piratas Sombrero de paja, sino uno de sus enemigos: el atuendo del pirata payaso Buggy se pondrá a la venta en la tienda el viernes 13 de noviembre de 2026.

Finalmente tenemos los atuendos de Portgas D. Ace y de Nico Robin, que no se podrán comprar en la tienda sino que se podrán desbloquear en el pase de la mini temporada ‘Cazatesoros’, disponible en Fortnite desde el mismo día de inicio de ésta, el 1 de noviembre. Se puede ver cómo lucirán en la imagen promocional.

Seguramente más adelantes llegarán más oleadas de skins de la serie con más personajes las apariencias que tienen los ‘piratas mugiwara’ tras el salto en el tiempo.

Pero la colaboración no solo tendrá atuendos. Durante la temporada podremos encontrar objetos sacados de la serie como la Tres espadas de Zoro que nos permitirán combatir cuerpo a cuerpo con el estilo santoryu, la Resortera de Ussop y diferentes Frutas del Diablo que nos darán poderes.

  • Fruta Gomu Gomu – Podremos golpear estirando las extremidades como Luffy
  • Fruta Mera Mera – Podremos arrojar fuego como Ace

Finalmente tendremos los lugares de One Piece que aparecerán en el mapa de Fortnite como Arlong Park y la Villa Foosha.

Este será un mapa pequeño para 80 jugadores en lugar de los 100 tradicionales. También estará disponible por poco tiempo. Esta mini temporada con contenido de One Piece solo durará hasta el 5 de diciembre de 2026, aunque podrían aplazar su final.

Más sobre Fortnite

Podremos usar a Elle Fanning como mochila en Fortnite gracias a la colaboración con Depredador: Tierras salvajes
 Podremos usar a Elle Fanning como mochila en…
Primera mirada a las skins de One Piece, nuevo mapa y más de la minitemporada anime de Fortnite: Cazatesoros
 Primera mirada a las skins de One Piece,…
En Fortnite «pasará algo» el sábado 24 de octubre en preparación para el final de la temporada
 En Fortnite «pasará algo» el sábado 24 de…
Así es la extraña colaboración de Fortnite con la película de terror Obsesión y la skin de Nikki
 Así es la extraña colaboración de Fortnite con…
Slenderman y sus objetos cosméticos se acercan tenebrosamente a Fortnite
 Slenderman y sus objetos cosméticos se acercan tenebrosamente…
Una mirada a la skin ‘Dama Libertad’ y cosméticos de La Purga en Fortnite
 Una mirada a la skin ‘Dama Libertad’ y…

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

Más de:
Fortnite Fortnite
Ya hay fecha de lanzamiento para Petit Planet, el «Animal Crossing» de los creadores de Genshin Impact
Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster revela más detalles sobre su oscura trama en un tráiler inédito
Yakuza Blocks: Like a Dragon ya está disponible en Roblox. Te contamos todo lo que sabemos de esta experiencia
Sir Patrick Stewart, quien dio vida al profesor Xavier en X-Men y a Picard en Star Trek, fallece a los 86 años
Roblox Códigos de Jujutsu Infinite (noviembre 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Ya hay fecha de lanzamiento para Petit Planet, el «Animal Crossing» de los creadores de Genshin Impact
No hay comentarios

Lo último

La colaboración de S.H.Figuarts y V Jump presenta la primera figura de Goku basada en el Rey Mono, celebrando 200 coleccionables de la línea Dragon Ball
Cultura POP
La nueva colección de McDonald’s y Pokémon son 15 juguetes con forma de mini Cajita Feliz y cartas coleccionables, fecha para Latinoamérica
Cultura POP
Roblox Azure Latch Intro
Roblox: Códigos de Azure Latch (noviembre 2026)
Videojuegos
Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para noviembre 2026
Videojuegos