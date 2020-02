La fecha de lanzamiento de One Punch Man: A Hero Nobody Knows se aproxima rápidamente, pero Bandai Namco Entertainment y Spike Chunsoft continúan compartiendo información sobre el ‘Arena Fighter’. Hace una semana, un breve tráiler reveló que los héroes Child Emperor, Spring Mustachio y Sweet Mask serán personajes jugables.

Ahora, un nuevo adelanto da a conocer otros cuatro luchadores controlables.

Puri-Puri Prisioner

Traducido como Prisionero Lindo-Lindo en el doblaje latino, este superhéroe —juzgado y aprisionado por sus abusos sexuales hacia héroes y villanos— es el número 18 dentro del Rango S de la Asociación de Héroes. Cuenta con fuerza y velocidades sobrehumanas, las cuales puede mejorar exponencialmente por medio de su ‘Estilo Ángel’.

Sneck

Número 37 dentro del Rango A de la Asociasión de Héroes, Sneck es un talentoso artista marcial. Utiliza el estilo ‘Mordida de Serpiente’ y cuenta con un traje hecho con la piel de uno de los monstruos que derrotó, el cual le concede protección extra.

Crablante

El primer monstruo derrotado por Saitama, mucho antes de que perdiera su cabello. Originalmente era humano, pero se convirtió en un monstruo tras comer mucho cangrejo.

Boros

Líder de los piratas espaciales Materia Negra, Boros siguió la profecía de una adivina en búsqueda de un oponente digno de su inigualable poder. Además de su fuerza y velocidad sobrehumanas, puede proyectar energía y cuenta con poderes de regeneración.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows llegará a PS4, Xbox One y PC en 2020. De no haber leído nuestras primeras impresiones de la beta cerrada, recomendamos seguir este enlace.

Fuente: BANDAI NAMCO Entertainment Europe