Lanzado el 28 de febrero de 2020, One Punch Man: A Hero Nobody Knows brilló por su mediocridad. Incluso si es comparativamente mejor que Jump Force —el anterior ‘arena fighter’ de Spike Chunsoft, estudio mejor conocido por la franquicia Danganronpa—, el debut de la obra de ONE y Yusuke Murata en consolas de sobremesa fue muy decepcionante.

Tras su lanzamiento, lo único que recibió el título durante los meses posteriores fue un puñado de personajes de DLC y algunos «eventos» en línea. El juego en sí no fue mejorado.

Un año después, Bandai Namco ha revelado que los servidores dejarán de funcionar en 2022.

¿Cuándo se cerrarán los servidores de One Punch Man: A Hero Nobody Knows?

Los servidores de A Hero Nobody Knows dejarán de funcionar a partir del 8 de febrero de 2021. Por el momento se desconoce la razón exacta detrás de esta decisión.

¿Qué pasará con el multijugador?

Con la excepción de los combates en línea ‘1 contra 1’, que funcionan alrededor de un sistema ‘peer-to-peer’, todos los aspectos multijugador de A Hero Nobody Knows dejarán de funcionar. Entre estos destaca la capacidad de que los avatares de otros jugadores presten su ayuda durante ciertas batallas del modo campaña y la realización de «eventos» en línea.

A Hero Nobody Knows está disponible para PS4, Xbox One y PC. Para leer nuestra reseña del último ‘arena fighter’ de Spike Chunsoft, recomendamos seguir este enlace.

Fuente: Bandai Namco US