One Punch Man x Fall Guys: así lucen los disfraces de Saitama y Genos

Desde hace varios meses se viene rumoreando la llegada de un ‘crossover’ entre la obra de ONE y Fortnite, pero todavía no tenemos información al respecto. Lo que sí sabemos, es que One Punch Man tendrá una colaboración con Fall Guys que nos permitirá conseguir disfraces de Saitama y su compañero Genos.

Estas ‘skins’ fueron reveladas, como siempre, por el minero de datos FGLeaksAndInfo. Fueron agregadas al juego como parte de la actualización del 29 de julio de 2025 que además dio inicio a la nueva temporada ‘Olas tropicales’.

Ahora sí, veamos cómo lucen los frijolitos vestidos como este par de personajes del anime y manga, así como una celebración de victoria inspirada en el poder del puño de Saitama.

Si quieren ver todas los demás disfraces y objetos cosméticos que llegan a Fall Guys en la nueva temporada aparte de los que les mostramos de la colaboración con One Punch Man, vean el siguiente video con todo el contenido de la filtración hecha por FGLeaksAndInfo (no se preocupen por la ‘skin misteriosa’ de la portada, es solo un disfraz de tronco quemado).

Al momento de hacer esta nota no sabemos cuándo llegarán a la tienda de Fall Guys estas skins de Saitama y Genos.

Solo nos queda una pregunta: ¿Llegarán también estos personajes a Fortnite? Sabemos que la largamente esperada temporada 3 del anime de One Punch Man llegará en octubre de este año y sería bueno que hubiera un ‘crossover’ para recibirla, ojalá con un ‘Mítico’ que permita eliminar rivales de un solo golpe.