Onimusha: Way of the Sword — Reseña (PC)

Onimusha: Way of the Sword es el regreso del juego de acción y fantasía oscura de Capcom tras una ausencia de dos décadas. No obstante, recientemente la desarrolladora japonesa ha ido —paulatinamente— reviviendo los títulos principales de la franquicia para consolas actuales; siendo el último en ser lanzado Onimusha 2: Samurai’s Destiny (reseña). Ahora, Capcom traslada a los jugadores, en Onimusha: Way of the Sword, a una versión feudal de Japón infestada por demonios conocidos como Genma. Así que en nuestra reseña les contaremos cómo fue nuestra experiencia controlando al legendario Musashi Miyamoto.

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En Japón, uno de los temas principales del juego está a cargo de la banda de J-Tock Man With a Mission, conocidos por interpretar canciones de aperturas para Inuyashiki o Gundam.

Una historia de samurais inspirada en la Era de Oro del cine japonés

La historia de Onimusha: Way of the Sword sigue a un joven llamado Musashi Miyamoto. Este es un samurai obstinado que se encuentra en su eterno camino por la búsqueda de la fuerza. Este personaje en Onimusha: Way of the Sword tiene la apariencia del ya difunto actor Toshirō Mifune (1920 – 1997). Este actor, interpretó el papel de Musashi Miyamoto la trilogía de Hiroshi Inagaki que hizo parte del cine de la era Shōwa.

Onimusha: Way of the Sword se desarrolla en el periodo Edo y su historia inicia un día cualquiera de la vida de Musashi Miyamoto cuando todo da un giro de 180 grados. Esto debido a un ataque de los Genma. Como resultado Musashi —y un misterioso rival suyo— son asesinados. Luego, en la puerta del infierno, Musashi Miyamoto es salvado por un ser extraño que le otorga un brazalete Oni. Este es un artefacto místico, el cual le otorga a Musashi habilidades sobrenaturales. Sin embargo, esto para Musashi es una afrenta a su estilo de vida y en los compases iniciales de la historia de Onimusha: Way of the Sword, el único deseo del samurai es librarse del guantelete para demostrar su valía exclusivamente por sus propios medios, aunque gradualmente comienza a aceptar su destino y las responsabilidades que este poder conlleva.

Rivales y enemigos memorables

Tras batirse en duelo con su rival Sasaki Ganryu en el templo Kiyomizu-dera, la historia se expande hacia la antigua capital de Japón, Kioto. Esta ciudad se encuentra asolada por nubes de malicia, neblina tóxica y otros misterios que mantienen cautivos a sus habitantes. Sin embargo, a medida que Musashi libera la ciudad se dará cuenta que incluso él hace parte de algo mucho más macabro.

Capcom en Onimusha: Way of the Sword nos ha presentado una historia totalmente cinematográfica musicalizada de manera sobresaliente. Esta además cuenta con coreografías y escenas de acción que incluso después de más de 10 horas — de las aproximadas 20 que puede durar el juego— siguen sorprendiendo. Por otro lado, la inclusión de Toshirō Mifune, aunque polémica, ha encajado perfectamente con el tono del juego. Ya que, gracias a como han adaptado su actuación —irónicamente— se siente el personaje más humano de todo Onimusha: Way of the Sword. Adicionalmente, a la historia de Musashi, en Onimusha: Way of the Sword también tenemos historias secundarias y misterios por resolver que sirven de descanso a la historia principal.

El combate es el corazón de Onimusha: Way of the Sword

Si bien hemos hecho énfasis en el enfoque cinematográfico de Onimusha: Way of the Sword, el juego brilla aún más por su sistema de combate. Este prioriza la precisión para desviar, esquivar o ejecutar parrys a los ataques enemigos. Como muchos ya han probado en la demostración, que recientemente Capcom expandió, el sistema de combate del juego premia la paciencia y hacer ataques sin sentido es severamente castigado. Los enemigos poseen una barra de postura o estamina.

Onimusha: Way of the Sword cuenta con un esquema de control enfocado en la defensa y la agresividad.

Esta, al ser agotada mediante parry, esquivas o desviaciones de espadas y flechas, permite ejecutar un devastador movimiento final. Durante este ataque, el jugador puede seleccionar puntos específicos del cuerpo del jefe. Según, el color de los puntos de daño se recompensa al jugador con un tipo de almas o se hace más o menos daño al enemigo. Además, el contraataque clásico Issen regresa requiriendo una sincronización de uno de los botones de ataque justo antes de recibir un impacto del rival.

No todo es atacar…

Musashi tambien puede esquivar en el momento preciso de un ataque para rellenar el medidor de reflejos y posicionarse a los costados o la espalda del adversario. Si Musashi y su oponente atacan de forma idéntica simultáneamente, se activa un choque de espadas donde se debe cambiar el tipo de ataque previo para ganar la disputa según el oponente ejecute un ataque a una o dos manos.

Nosotros también podremos ejecutar contraataques de agarre, sigilo por la espalda y empuñar armas de distancia como el Arco Oni. Esta arma es vital para resolver acertijos —algunos de estos bien elaborados— y para usar el entorno para eliminar a grupos de enemigos. Además de su Katana y el Arco Oni, Musashi utiliza los armamentos Oni equipables, como los martillos Rompetierras para demoler la postura enemiga o las Dúo Celestial para daño directo y generar orbes amarillos. Cada una de estas armas le da al jugador la oportunidad de gestionar la reproducción de orbes y ajustar la táctica durante el combate.

¿Cómo es el mundo de Onimusha: Way of the Sword?

El juego se toma el tiempo para referenciar otras obras de Capcom.

El diseño del mundo de Onimusha: Way of the Sword combina misiones lineales con mapas abiertos más amplios. A largo de la aventura, visitaremos todo tipo de lugares. Entre estos destacamos los laboratorios ocultos, templos gigantescos, cuevas y también el escenario de mundo abierto. En Kioto se desarrollan las misiones secundarias y su mapa se va expandiendo a medida que avanzamos con la historia principal. Cabe resaltar, que a lo largo del juego las misiones secundarias harán que regresemos a algunos de los anteriores escenarios,los cuales tendrán zonas nuevas a las que se podrán acceder gracias a los nuevos poderes obtenidos. Dentro de los templos, recintos u otros espacios cerrados.

Cada batalla es memorable

Las actividades secundarias como encontrar tesoros o cumplir misiones de entrenamiento son esenciales para subir de nivel.

Los combates contra los jefes principales representan el punto máximo de la experiencia de combate en Onimusha: Way of the Sword. Estos exigen dominar la dirección de desvío de un ataque y esquiva ante los patrones únicos de los ataques de cada uno de los jefes del juego. Por ejemplo Rasho-gan, uno de los primeros enemigos finales del juego, arroja rocas, árboles y edificaciones enteras; las cuales pueden ser perfectamente esquivadas o contra atacadas con los poderes de nuestro personaje.

Por otro lado, en el laboratorio subterráneo bajo el castillo imperial se alberga Dokyo, una perturbadora científica Genma con cuello extendido que realiza experimentos con humanos y animales. En esta misma área se combate contra Byakue, una bestia que se tiñe con su propia sangre y aumenta su nivel de agresividad a medida que sufre daño. Esto requiere un cambio en la estrategia, la cual en nuestro caso fue atacar principalmente su barra de postura con los martillos. Cada combate en Onimusha: Way of the Sword es único y memorable y además se pueden desbloquear versiones más agresivas de estos enfrentamientos en el modo entrenamiento del juego, a cambio de recompensas que siren para mejorar a nuestro personaje.

Corre en casi toda configuración de PC

Gestionar recursos navegar por el mapa y llenar los árboles de habilidades es muy sencillo.

Finalmente, a nivel técnico, la utilización del motor RE Engine destaca por el nivel de detalle en texturas. Sumado a esto, gracias a su diseño de niveles el juego cuenta con una excelente optimización. La animación incorpora el Sistema de Desmembramiento Dinámico, desarrollado mediante captura de movimiento con expertos en artes marciales para cortar los cuerpos de las criaturas en ángulos precisos según la trayectoria de la hoja. Nosotros lo jugamos en su lenguaje original con una localización al español de nuestra región impecable. Luego de 20 años es bueno ver como con Onimusha: Way of the Sword, Capcom ha logrado adaptar a los estándares actuales esta saga sin que pierda en el proceso su identidad y se convierta en un «souls» más.

Reseña hecha con una copia digital de Onimusha: Way of the Sword para PC (Steam) provista por Capcom Latinoamérica.