¿Siguen buscando un buen juego ‘tipo Pokémon’ para PC que no sea Temtem? Entonces aquí tienen una buena opción. Ooblets —un juego independiente que llevamos esperando por tres años— ya está a la venta no solo para PC, sino también para Xbox One, en formato de acceso anticipado.

Ooblets es adorable. Más que un juego de colección y combate de criaturas, es un título de cosecha al estilo Stardew Valley o Harvest Moon, pero mucho más relajado y lleno de magia. Nuestros cultivos nos permiten ganar dinero para decorar nuestro hogar y comprar cosas, pero el alma de la jugabilidad está en los Ooblets. Estos tiernos seres nos seguirán a donde quiera que vayamos y podemos usarlos para ‘combatir’ contra otros. No son peleas tradicionales, sino enfrentamientos de baile en los que usamos cartas al estilo de Slay the Spire.

Este título es obra de Glumberland, un estudio de dos personas compuesto por la artista y programadora Rebecca Cordingley y el diseñador Ben Wasser.

Ya podemos comprar Ooblets tanto en Epic Games como en Microsoft Store. La oferta de lanzamiento nos permite adquirirlo con un 20% de descuento hasta el 22 de julio de 2020: $60.720 pesos colombianos en Xbox y $9.59 dólares en Epic. Debido a la conversión del dolar, sale más conveniente adquirirlo en esta última plataforma.

Fuente: cuenta oficial de Ooblets en Twitter