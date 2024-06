[Opinión] ¿Firth es realmente el villano de Another Crab’s Treasure?

Inicialmente no pensaba escribir un artículo de opinión sobre este juego. No es porque sus temas no lo ameriten, sino porque presenta su mensaje de una forma tan directa que no me pareció necesario profundizar en ideas tan claras y un compatriota ya había hecho un buen texto al respecto. Sin embargo, heme aquí escribiendo sobre la crítica contra el capitalismo que hace Another Crab’s Treasure y específicamente sobre su villano: un personaje llamado Firth.

Todo comenzó porque entré a Reddit para descubrir sobre qué estaba hablando la comunidad del juego. Entre las discusiones sobre cuál es el mejor caparazón y las quejas sobre el rendimiento de la versión de Switch encontré no una, sino varias opiniones de jugadores que consideraban que el juego era injusto con este pequeño empresario.

En una de las publicaciones que encontré, el jugador dice que nunca vio a Firth como un antagonista sino como “una persona de negocios” y que “sus acciones al final del juego realmente eran lo mejor para todos”. Otra dice que él no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y que por eso no podía ser malvado. También hay quienes se preguntan si en realidad era necesario haber acabado con él. Pude leer muchos más comentarios en otras publicaciones que parecían sinceramente confundidos por el final del juego. Nunca vieron a Firth como alguien “malo”.

La maldad en Another Crab’s Treasure

En mi reseña del juego, mencioné lo directa que era la trama respecto a la crítica social que hace. Aparte de la analogía que hace del mundo submarino y el mundo real, huye de las metáforas y plantea sus ideas anticapitalistas abiertamente. Algunos detalles se pierden en la traducción —el nombre de la corporación Acaparazones es bueno, pero no tan directo como en inglés: Shellfish (‘selfish’ significa egoísta)— pero aún así se entiende todo lo que quiere decir: las grandes empresas arruinan el medio ambiente para su beneficio económico, acaparan los beneficios y el sistema nos convence de que queremos cosas que finalmente nos hacen daño.

Siguiendo a esta lógica tenemos tres villanos principales en el juego. El primero es Roland, es un villano obvio y tradicional. Es el típico millonario dispuesto a lastimar a cualquiera con tal de hacer más dinero y que se cree dueño de todo. Representa el tipo de crítica anticapitalista más común y, honestamente, poco interesante.

Más llamativa es Praya Dubia. Esta criatura abisal, inspirada en el ser vivo del mismo nombre, es un ser agobiado por la contaminación del océano. Dice que ya no se puede hacer nada para salvarlo y que lo único que podemos hacer es sufrir. Quiere propagar su agonía como castigo a todos los que no hicieron nada para evitar que las cosas llegaran a este punto.

Y el tercero es, por supuesto, Firth. Él no es más que un simple cangrejo ermitaño que sueña con ser exitoso. ¿Cómo puede compararse él al tipo de maldad que representan los otros dos villanos? ¿Realmente es digno de ser el jefe final?

¿Es Firth realmente un villano?

Durante casi toda la historia, Firth es un aliado de Kril y los habitantes de Nueva Carcinia. Es un cangrejo ermitaño que sueña con convertirse en un gran empresario y admira a Roland —el villano principal durante la mayor parte del juego— por considerarlo un ejemplo a seguir, cegado ante sus terribles acciones.

Firth es, principalmente, un alivio cómico. Cuando hablamos con él se dedica a “explicarnos” conceptos básicos del capitalismo de una forma que hace ver que obviamente es un sistema abusivo, pero él está tan contaminado por sus ideas que no se da cuenta de esto.

Como pueden ver, los diálogos de Another Crab’s Treasure no son nada sutiles en su intención anticapitalista. A medida que avanza la trama, observamos más claramente la devastación que la industria ha traído al océano, el daño que está haciendo la basura —que es la fuente de riqueza en este mundo— y lo mucho que están sufriendo los empleados de Roland. Firth también ve esto, pero trata de racionalizarlo y excusarlo. Representa a una clase de personas que seguramente todos hemos encontrado en la vida real. Personas afectadas por las peores prácticas del capitalismo que de todos modos defienden este modelo económico porque están convencidos de que “si trabajan suficientemente duro” van a volverse ricos y beneficiarse de todo lo que ahora los perjudica.

Si eso fuera todo, podríamos acusar a Firth de ser simplemente ingenuo, pero es peor que eso porque ni siquiera pone en práctica sus ideas de trabajo duro. En varias ocasiones durante nuestra aventura descubrimos que él no está haciendo prácticamente nada, solo aprovechándose del progreso que logra Kril. De hecho, parece que ni siquiera pelea contra los enemigos porque la gran mayoría de caparazones que usa son aquellos que se consiguen exclusivamente mediante compra y no luchando contra enemigos.

Por supuesto, el mayor ejemplo de la hipocresía y maldad de Firth está en el final del juego, cuando se apodera de la Caracola Perfecta por la que tanto luchó Kril sin haber aportado nada a la pelea. A pesar de tener los poderes de un dios, su objetivo sigue puesto en la economía y presenta un plan de enriquecimiento absurdo basado en ideas que él mismo reconoció que eran perjudiciales.

Firth no es solo un villano, es el villano perfecto para Another Crab’s Treasure y representa los aspectos más viles del capitalismo: la forma en que convence a otros de que no hay otra alternativa y que simplemente debemos aceptarlo. Él es la clase media y baja que sufre bajo el yugo de este modelo económico y que sueña con alcanzar el éxito solo para ser quienes ejerzan ese yugo sobre los demás. Él cree que el capitalismo es la solución al problema del capitalismo.

Y por si fuera poco, su nombre Firth no solo se refiere a cierto accidente geográfico, sino que se puede interpretar como “filth” (suciedad en inglés). Su título como jefe final en nuestro idioma es “Avatar de la basura”, pero una traducción más acertada sería “Avatar del desperdicio”. Este no se refiere solo a desechos físicos, sino al desperdicio de recursos que representa su ideología.

¿Por qué hay gente que no ve a Firth como “el malo” del juego?

Porque es muy, muy difícil deshacernos de nuestros prejuicios o ‘bias’. La ideología de Firth forma parte de una serie de creencias muy arraigadas en la sociedad. Mientras que algunos nos hemos cuestionado la forma en que funciona la economía y la necesidad de seguir con el mismo modelo, hay otros que creen que funciona a la perfección porque se benefician de él o esperan poder beneficiarse en el futuro. Si su sueño es convertirse en grandes empresarios o ser ricos, es posible que se sientan identificados con Firth —así sea inconscientemente— y que se sientan atacados cuando ven que actitudes propias lo convierten a él en el malo de la historia.

Otra razón por la que pueden rechazar la narrativa alrededor de este personaje es por las circunstancias que rodean su derrota. Acabar con Firth, especialmente al dar ese último golpe que destruye la Caracola Perfecta, no arregla nada. La basura de todos modos cae en Nueva Carcinia, no soluciona la contaminación del océano ni cura a la fauna submarina de la infección de la mugre. Pareciera que por acabar con el villano Firth, hubiéramos sacado el peor final de Another Crab’s Treasure, pero este es el único final del juego.

Si ponen atención al documental con el que comienza y termina el juego, verán que se enfoca mucho en lo “resiliente” que es la vida bajo el mar. El mensaje del juego no es que Kril deba convertirse en un héroe y salvarlos a todos, es que tenemos que dejar la apatía de lado, envolvernos en nuestra comunidad y aceptar la rabia que nos da lo mal que está todo.

Another Crab’s Treasure dice que tal vez es muy tarde para salvar el mundo, Firth (el capitalismo) ya lo arruinó todo. Pero también dice que no es tarde para luchar de todos modos contra lo que está mal. Hay que hacer todo lo posible por sobrevivir en este mundo condenado y, en el camino, encontrar algo que haga que todo esto valga la pena.

Otros artículos sobre Another Crab’s Treasure en GamerFocus