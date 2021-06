[Opinión] Nier Replicant y la sexualización de Kainé

El lanzamiento en abril de 2021 de Nier Replicant ver.1.22474487139… permitió que disfrutáramos una versión mejorada de un título de 2010 que no muchos jugaron, pero cuyos fanáticos consideran una obra de arte. Tras su historia, que parece bastante típica, se esconde una interesante deconstrucción del mundo de los videojuegos tal como era hace una década. Uno de sus elementos más interesantes es Kainé, un personaje realmente sorprendente a muchos niveles.

Mediante Kainé, Yoko Taro y su equipo querían criticar los más feos clichés sobre las mujeres que encontrábamos en nuestros juegos, pero fracasaron en su objetivo. Hace algunos meses nos preguntamos si los juegos violentos podían criticar su propia violencia, con Nier Replicant descubrimos que no es fácil criticar la objetificación sexual mientras sexualizan a sus propios personajes.

¿Quién es Kainé?

La única chica del cuarteto protagonista de Nier Replicant es un personaje muy inusual. Su personalidad violenta y agresiva, con una capacidad impresionante para expresar los más coloridos insultos, contrasta con su tierno rostro y sexi atuendo. Las dos espadas serradas que usa para luchar, así como su inusual capacidad para usar magia, la convierten en una de las guerreras más poderosas de este apocalíptico mundo, en el que seres extraños conocidos como ‘Sombras’ atacan a una diezmada población.

Su historia es bastante trágica y resulta un placer descubrirla poco a poco. De hecho, es necesario haber terminado el juego una vez antes que se nos revele su pasado. Cuando descubrimos lo mucho que sufrió, empatizamos con ella de inmediato y eso hace que la decisión que debemos tomar para ver los finales ‘C’ y ‘D’ tenga mucho más peso.

Kainé tiene tanta relevancia en la trama que algunos la consideramos la verdadera protagonista de Nier Replicant. La ruta ‘E’, agregada en esta nueva versión, nos da algo de razón.

Tristemente, Kainé también es un ejemplo del gran problema de sexualización de personajes femeninos en los videojuegos.

Las mujeres en los videojuegos

Todos conocemos el cliché de la guerrera sexi. Las chicas ya no son solo “damiselas en peligro”, pero si quieren luchar, lo más importante es que sean atractivas a la mirada masculina. No es raro encontrar en los videojuegos, cómics y ‘anime’ a guerreras con “armaduras de bikini”, profundos escotes y trajes tan pegados que parecen una segunda piel. Aunque hay excepciones, la gran mayoría de estos personajes son diseñados por hombres que no demuestran mucha preocupación por la percepción de un público femenino, que se volvía cada vez más vocal en contra de la sexualización que sufre su género en la ficción.

Las cosas han mejorado un poco en los últimos años, aunque todavía hay mucho trabajo por hacer.

Arte oficial de Mortal Kombat 9

Es en este ambiente que surgió Kainé. Como ya dijimos, Nier Replicant pretende ser un comentario sobre sus contemporáneos. Usa su historia, mecánicas de juego y hasta ubicación de la cámara para mostrarle a los jugadores los peores clichés del medio. El éxito de su mensaje no fue universal. Algunos lo consideraron revolucionario, otros no lo entendieron y hay quienes creen que un juego no puede hacer una crítica valiosa de los pecados que él mismo comete.

Y esto se aplica a Kainé.

Verán, Kainé es una joven muy sexi con un atuendo bastante revelador. Su traje principal es, literalmente, un ‘baby doll’ que deja al descubierto todos sus atributos. Hay una “justificación” dentro del juego para su vestuario (hablaremos de eso más adelante), pero resulta vacía.

Según Yoko Taro —director creativo del juego—, Kainé es una “protagonista muy masculina” y su actitud es parte de eso. Quería que fuera lo menos femenina posible a pesar de su apariencia. ¿Qué quería lograr con esto? Todo indica que buscaba subvertir el cliché de las chicas guerreras con una mujer que resultara lo menos atractiva posible a los jugadores masculinos, a causa de su personalidad grosera y otra razón que revelaremos en la siguiente sección.

No queremos insinuar que “las mujeres no pueden ser groseras”, sino que muchos hombres muestran desagrado hacia las personalidades que se alejan de un absurdo “ideal femenino”. Pero a causa de las otras características de Kainé, esta subversión de los clichés terminó siendo bastante problemática, incluso ofensiva.

El secreto de Kainé

A partir de este punto encontrarán ‘spoilers’ de la trama de Nier Replicant

Durante la ruta B del juego nos revelan, en una secuencia de texto, un diálogo muy importante y cruel del pasado de Kainé:

“No te entiendo, fenómeno. ¿Por qué te comportas como una chica? Todos saben lo que en verdad eres.”

Esto se lo dice otro niño. Un abusador de su misma aldea.

“Pero mi cuerpo no es normal.”

Son palabras de una joven Kainé hacia su abuela, quien de inmediato la tranquiliza y le dice que es su nieta sin importar lo que los demás digan.

Arte oficial de Kainé para Nier Replicant ver.1.22474487139…

Kainé es intersexual. Esto significa que tiene características sexuales tanto masculinas como femeninas. Esto fue confirmado por Yoko Taro en varias entrevistas durante el lanzamiento del juego original. Él quería que esta revelación fuera “una sorpresa para los jugadores.”

El lenguaje utilizado para describir a Kainé y la ambigüedad sobre ella en la trama de Nier Replicant han hecho que muchos —incluso en publicaciones oficiales— la describan como hermafrodita o transexual, no como intersexual. Incluso hoy en día hay quienes la describen como “representación trans en los videojuegos.”

Esto nos lleva a creer que el propósito de este aspecto del personaje no era crear un elenco diverso o dar profundizar su trasfondo, sino que —junto a su personalidad grosera— era parte de la subversión de la figura de la ‘guerrera sexi’. Una forma de “asustar” a los jugadores masculinos diciéndoles que el personaje hacia el que se sentían atraídos no era lo que esperaban. Aunque Kainé no es trans, esta posible lectura tiene un tono bastante transfóbico y desagradable. Ya hemos visto a algunos comentaristas en internet hablando sobre como «fueron engañados» para que ella les gustara.

El juego sugiere que la razón por la que Kainé se viste de forma tan reveladora es porque está reafirmando su feminidad. Es verdad que el vestir de forma sexi puede ser empoderador para muchas mujeres, pero esa es solo una de las posibles facetas de lo que es ser mujer. Este parece más un caso dictado por la mirada masculina. Yoko Taro ha declarado que tuvo que «pelear un poco» para que le dejaran mantener la lencería como el atuendo principal del personaje.

Esta situación nos recuerda un poco a la de Quiet, de Metal Gear Solid V. Hideo Kojima dijo que los críticos “se arrepentirían de sus palabras” cuando descubrieran la razón por la que ella vestía tan sexi. La excusa que finalmente dio fue ridícula.

«Temerario»

Nada que hayamos leído sugiere que los creadores de Kainé entrevistaron personas intersexuales y aprendido sobre su experiencia para que ella fuera una buena representación. Al contrario, el resultado es, en el mejor de los casos, desinformado. En el peor de los casos es fetichista.

¿Por qué nos atrevemos a decir eso? Porque en Nier Replicant ver.1.22474487139… literalmente empeoraron la situación. Los jugadores pueden desbloquear un logro o trofeo llamado ‘Temerario’, el cual tiene como descripción: “has arriesgado la vida 10 veces para descubrir el secreto de alguien.”

¿Qué es lo que hay que hacer para desbloquearlo? Mover la cámara 10 veces para ver la ropa interior de Kainé. Con todo el abuso sexual que existe contra mujeres y personas de la comunidad LGTBI hoy en día y la obsesión hacia la vida privada de las personas trans e intersexuales, a los creadores del juego les pareció gracioso incluir una ‘recompensa’ para aquellos que hagan algo como esto en el juego.

Es realmente triste el nivel de sexualización que existe hacia Kainé en Nier Replicant. Queremos creer que el objetivo de Yoko Taro y los demás desarrolladores del juego con estos aspectos problemáticos era noble, solo que no fueron capaces de manejarlos bien. Sin embargo, han pasado 10 años desde el lanzamiento del título original. Tuvieron la posibilidad de arreglar todo esto en la nueva versión y no lo hicieron.

Todo esto es una lástima porque Nier Replicant es un excelente juego y Kainé es un gran personaje. Es una innecesaria mancha en una obra de arte.

Muchas gracias a Diana Mafla, que en el pasado nos colaboró con su análisis de los atuendos de KDA en LoL, por sus perspectivas sobre Kainé que ayudaron a dar forma a este artículo.