Orbitals es un cooperativo exclusivo de Switch 2 con estética de anime ochentero

Ponte una de Daft Punk.

Durante el más reciente Nintendo Partner Showcase –previamente anunciado en The Game Awards–, se reveló el juego exclusivo para Switch 2, Orbitals. Forma equipo en esta aventura cooperativa para dos jugadores como Maki y Omura, usa tu ingenio para superar las adversidades en una galaxia inspirada en el anime retro. ¿Tienes lo que se necesita para salvar su hogar?

Usa dos pares de controles Joy-Con 2 en un mismo dispositivo para jugar en modo cooperativo local a pantalla dividida, o usa la función GameShare de Nintendo Switch 2 para compartir orbitales con otro jugador local. Además, también puedes emparejar con tus amigos en línea. Jugadores de todo el mundo pueden aprovechar el micrófono integrado de Nintendo Switch 2 y la función GameChat para salvar el día juntos.

Quizás lo más agradable del juego es lo mucho que recuerda a los anime de la década de los ochenta y hasta noventa tipo Cowboy Bebop, un estilo visual que, como el ‘cel shading’, hace que los juegos sean casi inmortales estéticamente hablando. Su exigencia cooperativa va de la mano de otros éxitos como It Takes Two, juegos con un buen nicho de mercado para partidas entre familias, amistades y parejas.

Orbitals estará disponible en exclusiva para Switch 2 en el segundo trimestre del 2026.

