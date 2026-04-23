Orbitals: esto es todo lo que sabemos sobre como se juega esta aventura cooperativa con esencia de anime retro para Switch 2

Kepler Interactive y el estudio Shapefarm, de Tokio, han presentado un nuevo vistazo a Orbital, su proyecto debut. Con este nuevo tráiler de cuatro minutos, los directores Marcos Ramos y Jakob Lundgren mostraron las mecánicas y jugabilidad de Orbital; un juego de aventuras que rinde homenaje a la estética clásica del anime de principios de la década del noventa.

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Orbital cuenta con doblaje al inglés y japonés.

¿Cómo es la jugabilidad de Orbital?

En Orbitals, los jugadores asumen los roles de Maki y Omura, dos exploradores que deben proteger su estación espacial de una tormenta cósmica sobrenatural. La jugabilidad alterna entre el uso de herramientas únicas para abrir caminos y el pilotaje de naves a través de campos de asteroides. El juego está diseñado desde cero —en Unreal Engine 5— como una experiencia cooperativa asimétrica, enfocada en la resolución de retos en equipo.

El juego ofrecerá múltiples formas de conexión: modo cooperativo local en pantalla dividida usando dos pares de controles Joy-Con 2,. Además de la función GameShare para compartir el título con otros usuarios de dispositivos compatibles, o partidas en línea que utilizarán el micrófono integrado y el sistema GameChat de la consola.

¿Cuándo sale Orbital?

Si se preguntan cuándo estará disponible este juego con estética de un anime de la década del 90, les contamos que no tienen que esperar mucho. Ya que, Orbitals llegará al mercado durante el tercer trimestre del 2026. Así que por lo pronto tendremos que seguir recibiendo estas actualizaciones, que nos muestran la atmósfera envolvente que busca honrar el arte de la animación japonesa mediante una experiencia diseñada para sincronizar las acciones de dos jugadores.

Fuente: Kepler Interactive



