Orbitals – Reseña (Switch 2)

Shapefarm, el estudio con sede en Tokio detrás del juego, ha construido una aventura espacial cooperativa exclusiva de Nintendo Switch 2. Su propuesta es de lo mas interesante y definitivamente la disfrutamos, especialmente cuando la jugamos con alguien que no tiene tanta experiencia con videojuegos. Los acertijos exigen colaboración, hay minijuegos para distraerse entre misiones y el apartado visual mantiene esa estética de anime incluso cuando tenemos el control de los personajes.

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No es una sorpresa que este juego haya sido desarrollado por nostálgicos y es que hay algo en Orbitals que nos lleva a esas tardes de anime y videojuegos compartidos que vivimos los que crecimos en los noventa. Parte de la sensación viene de sus personajes, sus naves y una música que parece hecha para acompañar un capítulo de Ranma ½ o Sailor Moon. Pero también tiene que ver con la decisión de jugar toda la aventura entre dos personas como muchos juegos de Super Nintendo o PlayStation. Tener a alguien al lado, conversar y resolver juntos cómo seguir es casi la gracia de jugar un juego comperativo y desde un suave “boom” de estos juegos con It Takes Two, nos llega un interesante juego de este tipo.

Eso sí, el entusiasmo por su presentación se fue diluyendo con el pasar del juego y sobre todo su débil argumento. Los personajes nos resultaron queridos, pero algunas conversaciones y escenas cinematográficas se alargan y le quitan ritmo a una aventura que disfrutamos más cuando nos deja jugar. Orbitals funciona mejor como un plan para compartir una sesión casual que como una historia que nos tenga pendientes de su siguiente escena pues tampoco tiene el encanto que si tiene su dirección de arte.

Viajando por la galaxia

Maki y Omura son dos exploradores que salen a buscar ayuda para salvar su hogar, una estación atrapada en una tormenta cósmica. Con esta premisa visitamos distintas áreas, buscamos cómo entrar a ellas y resolvemos los obstáculos que impiden avanzar. La cooperación es obligatoria y necesaria aunque a diferencia de otros juegos, cada uno puede alejarse un poco y no siempre deben estar en el mismo lado, de hecho, parte de las tareas que aparecen son para que se complementen entre ellos. Hay segmentos donde uno debe coordinar pulsaciones de botones para abrir puertas o desactivar trampas mientras el otro cruza una sección de plataformas. Entender qué hacer es parte del acertijo; otra es avisar cuándo está abierto el paso y actuar en el momento adecuado. Son situaciones donde hablar con el compañero hace la diferencia y que explican bien por qué el juego está construido para dos personas.

Las ideas van cambiando durante la aventura, aunque con el tiempo reconocemos su estructura. Aprendemos una mecánica o a usar una herramienta, encontramos nuevas formas de usarla y hacia el final resolvemos combinaciones de lo que ya conocemos. Eso no nos molestó demasiado, porque hay acertijos creativos y otros que aumentan la dificultad de ejecución. Pero llega un punto donde sabemos mejor qué esperar y ya se siente mas repetitivo que original

¿Qué tan difícil es Orbitals?

El juego es bastante “noob-friendly” y está bien. Aquí por ejemplo los puntos de reaparición permiten retomar la acción sin convertir cada error en una interrupción larga, algo que ayuda a jugar con personas no tan gamers. En mi caso, que lo jugué con mi esposa ,que no es gamer, el poder “volver a repetir” sin demorarse tanto, le hizo mas agradable su experiencia con el juego y por eso quizá lo mas difícil”para ella fue manejar la cámara mientras movía al personaje ya que le exigió adaptación y algunos acertijos le costaron más, pero consiguió seguir la aventura y disfrutarla.

Su propuesta también contempla jugar a distancia mediante GameShare o el Pase de amigo global. Son opciones distintas que permiten compartir la aventura sin que ambos compren el juego. Intentamos usar el Pase de amigo entre una cuenta de Colombia y otra de Europa y no conseguimos iniciar la partida. No identificamos la causa, por lo que nuestra valoración del cooperativo corresponde principalmente a las sesiones locales.

Mejor me quedo en la nave

Las misiones no se limitan a recorrer escenarios con los dos protagonistas. También hay fases donde manejamos vehículos, especialmente nuestra nave, con uno de los jugadores al volante y el otro como artillero. Cambiar las responsabilidades ayuda a variar la aventura y mantiene la necesidad de coordinarse, esta vez desde puestos distintos de un mismo vehículo.

Cuando está detenida, la nave funciona como un centro de actividades. Ahí encontramos entrenamientos y minijuegos que nos gustaron por ser cortos y entretenidos. Son una buena razón para quedarnos un rato entre misiones y aportan más contenido a un espacio que habría resultado menos interesante si estuviera dedicado a seleccionar el siguiente destino. Nos gustó encontrar esa atención en los momentos que rodean a los acertijos principales.

La aventura nos deja un rango de entre ocho y doce horas, que se completa en dos o tres sentadas según el ritmo y el tiempo dedicado a estas actividades. Es una duración que encaja para jugarse el juego “charladito”. Hay suficiente variedad para avanzar durante un buen rato, aunque cuando las conversaciones se extienden o las mecánicas se vuelven más conocidas también dan ganas de hacer una pausa.

Esa fue nuestra forma preferida de disfrutar Orbitals: entrar, completar unas misiones y distraernos con los minijuegos. El juego tiene más ideas y actividades de las que su presentación inicial deja entrever, pero no todas mantienen el mismo interés. La cooperación y los cambios de tareas ayudan a sostenerlo cuando la historia o la repetición reducen el ritmo.

Interestella Orbital

La estética es uno de los grandes aciertos de Orbitals. A nosotros nos trajo asociaciones con Macross, Voltron e Interstella 5555, la película de Daft Punk. Son referencias que nacen de cómo percibimos sus personajes, máquinas, colores y música. El juego recoge una sensibilidad de anime noventero que se mantiene tanto en sus escenas cinematográficas como durante los recorridos por los escenarios que logran de alguna forma mantener esta estética.

En Switch 2 la experiencia funcionó bien durante nuestras sesiones. Los controles nos resultaron sencillos y no encontramos problemas técnicos que afectaran de manera importante el juego. La presentación tiene movimientos deliberadamente escalonados para imitar el anime, algo que conviene tener en cuenta al mirar sus animaciones y que forma parte de su estilo visual.

Quiza el problema está en que paradójicamente, la forma en que se cuenta y las mismas escenas cinematográficas no logran cautivarnos. Orbitals arranca con varias y algunas conversaciones posteriores se sienten demasiado largas. Maki y Omura son bastante simpáticos y el argumento avanza, pero la historia nos resultó menos interesante de lo que prometía su presentación. Hubo momentos donde queríamos volver al acertijo o seguir y la escena seguía hablando. Con todo y esto nos sorprendió positivamente el doblaje al español latinoamericano. Las voces nos resultaron familiares por su cercanía con el anime que hemos visto en la región y acompañan bien a los personajes. Sumadas a la música, refuerzan esa nostalgia que fue uno de los motivos por los que nos interesó el juego desde el comienzo.

Reseña de Orbitals hecha con una copia digital para Nintendo Switch 2 provista por Shapefarm.



