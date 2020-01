Ori and the Will of the Wisps: así será su edición de colección

Ori and the Blind Forest, el adorable juego de Moon Studios publicado por Microsoft en 2015, es uno de los mejores ‘metroivania’ de la pasada década. La belleza de su arte, su emotiva historia y divertida jugabilidad crearon una legión de fanáticos que ahora se encuentran esperando ansiosamente su secuela: Ori and the Will of the Wisps.

La espera ya casi termina. El juego llegará a nuestras manos el 11 de marzo de 2020, pero seguramente algunos quieren más que simplemente descargar el juego. Además de la edición digital estándar, que funcionará tanto en Xbox One como en PC, Xbox Game Studios ha anunciado una bella edición para coleccionistas.

Esta edición incluirá los siguientes elementos:

Disco con el juego

CD de música con versiones en piano

Caja metálica

Empaque de lujo

Libro de arte

Código de descarga de la banda sonora original en MP3

Esta edición tendrá un costo de $49.99 dólares (aproximadamente 168.000 pesos en Colombia).

Vale la pena recordar que Ori and the Will of the Wisps también estará disponible en el servicio de suscripción Xbox Game Pass desde su lanzamiento. Aunque de momento será exclusivo para Xbox One y PC, no se descarta que en el futuro llegue a otras plataformas, como Nintendo Switch.

Via: Polygon

Fuente: Amazon