Tenemos otra oportunidad para ver el concierto de Metallica en Fortnite (agosto 2024)

El pasado junio pudimos asistir a un vistoso evento con una de las bandas de metal más legendarias del mundo. ¿Se lo perdieron? No se lamenten más porque tendrán una nueva oportunidad para experimentarlo. El evento concierto virtual ‘Fuel Fire Fury’ de Metallica estará de regreso por tiempo limitado en Fortnite en agosto de 2024.

De acuerdo a una publicación hecha en la cuenta oficial del juego para Latinoamérica, el evento volverá a estar disponible entre las 2:00 p.m. del viernes 2 de agosto y la misma hora del lunes 5 de agosto de 2024 (hora de Colombia, Perú y Ecuador).

Lo único que tenemos que hacer es buscar el evento en el menú de Fortnite entre las fechas indicadas y disfrutar de este. Correremos en auto por el desierto y enfrentaremos al mismo ‘Master of Puppets’ mientras escuchamos algunas de las mejores canciones de la banda californiana.

Si no les interesa participar y prefieren ver a otra persona jugar el evento, aquí tienen un video cortesía del youtuber Post.

Una vez termine esta segunda ronda, el evento / concierto ‘Fuel Fire Fury’ de Metallica no volverá a estar disponible en Fortnite. Son solo 10 minutos y es una experiencia divertida que además les dejará algunos puntos de experiencia para el pase de batalla. A menos que no les guste la música de esta agrupación, no tienen excusa para no asistir.