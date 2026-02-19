Otra vez suenan los rumores de un remake de Chrono Trigger, ya ni sabemos si es verdad, en 3D o HD-2D

Los rumores sobre el desarrollo de un ‘remake’ de Chrono Trigger no han parado de reportarse en los últimos años, pero nada de eso ha sido oficialmente confirmado por Square Enix hasta la fecha. El 11 de marzo de este año el juego cumple 31 años desde su lanzamiento en Super Famicom. Del ‘Dream Team’ que dio vida al juego original, Hironobu Sakaguchi trabaja aparte en su compañía Mistwalker y el diseñador de personajes Akira Toriyama ya no está entre nosotros. Solo Yuji Horii de Dragon Quest labora actualmente en Square Enix, mientras que el compositor Nobuo Uematsu poco a poco se va retirando de la industria.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Chrono Trigger. Seguir

En un hilo de comentarios en los foros de Resetera sobre una encuesta reciente compartida por Team Asano de Square Enix (Octopath Traveler, creadores del HD-2D), el informante John Harker hizo un comentario muy interesante.

«Lo de Chrono ya está en desarrollo. Pidamos algo más, como lanzar Triangle Strategy 2 o una secuela decente de Final Fantasy Tactics«, comentó Harker. Lamentablemente, la fuente no especificó si este susodicho ‘remake’ de Chrono Trigger sería un juego HD-2D, una remasterización mejorada al estilo de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles o un ‘remake’ 3D como el reciente Dragon Quest VII Reimagined.

Si bien una publicación aleatoria en un foro no sería la fuente más fiable, John Harker lleva casi una década proporcionando información precisa sobre próximos videojuegos y presentaciones. Revelando detalles de juegos como Assassin’s Creed Odyssey y Assassin’s Creed Shadows, las fechas de las presentaciones State of Play y Nintendo Direct, entre otros. Sin embargo, no es la primera vez que leemos sobre el rumor de un ‘remake’ de Chrono Trigger y está básicamente en las listas de deseos de… bueno, todo el mundo.