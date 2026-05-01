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Otro reporte fiscal negativo para Xbox, siembra incertidumbre sobre el futuro de la división de juegos

X-dividendos.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
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Microsoft publicó su último informe de resultados, donde la división Xbox continuó mostrando una tendencia a la baja en sus números como en el pasado mes de enero. Se prevé que la difícil situación actual de Xbox persista, ya que Microsoft pronostica nuevas caídas. El negocio de Xbox lleva tiempo en declive, por lo que este fue solo el más reciente trimestre de descensos para la división de videojuegos de Microsoft.

Los ingresos por videojuegos para el gigante tecnológico disminuyeron en 380 millones de dólares, un 7%. Esta disminución se debió a la menor cantidad de contenido y servicios de Xbox, así como a un desempeño más débil en las ventas de ‘hardware’. El contenido y los servicios de Xbox cayeron un 5%, mientras que los ingresos por ‘hardware’ de Xbox se desplomaron un 33% debido a la menor cantidad de consolas vendidas.

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En pleno cuarto trimestre fiscal (del 1ro de abril al 30 de junio), Microsoft anunció que se prevé que la baja en las ventas de Xbox continúe, con una previsión de que los ingresos por contenido y servicios de Xbox disminuyan entre el 10 y 20%. Esta caída se atribuye a la difícil comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando Microsoft contaba con un sólido catálogo de contenido propio. El juego más importante para Xbox lanzado durante el cuarto trimestre del 2025 fue Forza Horizon 5 para PS5.

Microsoft lanzará Forza Horizon 6 el 19 de mayo. Su lanzamiento para PC y Xbox Series X/S está confirmado para esa fecha, y posteriormente se lanzará para PS5.

El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, declaró que Xbox estableció «nuevos récords» de usuarios mensuales durante el último trimestre, mientras que el número total de «horas de transmisión de juegos» alcanzó niveles récord. Nadella indicó que la compañía está intentando «recuperar a los fans» de Xbox y citó la reciente decisión de la directora de Xbox, Asha Sharma, de reducir los precios de Game Pass como ejemplo de ello.

«Sabemos que tenemos trabajo por hacer para ganarnos a cada jugador, tanto ahora como en el futuro», concluyó Sharma.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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