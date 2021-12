The Outlast Trials – Lanzamiento, jugabilidad, historia y mucho más

Desde finales de 2017 sabemos que Red Barrels ha estado trabajando en una tercera entrega de Outlast. Sin embargo, no fue hasta 2019 que el estudio canadiense reveló la primera imagen promocional del juego, un ‘teaser’ y su nombre oficial: The Outlast Trials.

En este artículo, encontrarán todo lo que se ha revelado sobre la próxima entrega de la franquicia Outlast. Esto va desde la fecha de lanzamiento de The Outlast Trials y su jugabilidad hasta cómo expandirá la historia de la serie y los requisitos para jugarlo en PC.

¿Cuándo será el lanzamiento de The Outlast Trials?

La fecha de lanzamiento de The Outlast Trials será en algún momento de 2022.

¿A qué plataformas llegará?

Por ahora, Red Barrels ha confirmado que The Outlast Trials solo llegará a PC. No obstante, la confirmación de que tendrá soporte para ‘cross-play’ (juego cruzado) apunta a que también llegará a consolas. Estas probablemente sean PS4, Xbox One, PS5 y Xbox Series X/S.

¿De qué tratará la historia de The Outlast Trials?

A pesar de que es la tercera entrega de la franquicia, será la primera dentro de la cronología de Outlast. La historia se ambientará en los años 50 (Guerra Fría), varias décadas antes de los eventos de los primeros dos títulos. Los jugadores estarán en los zapatos de unos sujetos de prueba de la Corporación Murkoff, que explorará nuevos métodos de control mental y lavado cerebral a través de métodos poco éticos. Atrapados en las instalaciones de la corporación, deberán huir de sus perseguidores y evitar toda clase de trampas para escapar con vida.

¿Qué enemigos habrá?

Un diario de desarrollo reveló dos de los enemigos que perseguirán a los jugadores:

Mother Gooseberry: Una presentadora de un programa infantil que sufrió un accidente que desfiguró su rostro. La marioneta en su mano derecha es una representación de su padre.

Una presentadora de un programa infantil que sufrió un accidente que desfiguró su rostro. La marioneta en su mano derecha es una representación de su padre. Coyle: Un policía demente que disfruta torturando a otros con electricidad.

¿Cómo será la jugabilidad de The Outlast Trials?

Al igual que otras entregas de la franquicia, The Outlast Trials será un ‘survival horror’ en primera persona. Lo poco que se ha mostrado sobre jugabilidad deja ver que será muy similar a la de anteriores títulos. Esto incluye la importancia de la visión nocturna en la creación del suspenso. Sin embargo, esta sufrirá un cambio. A diferencia de anteriores protagonistas, que utilizan cámaras de video, los de The Outlast Trials emplearán gafas de visión nocturna. Por un lado, este cambio tiene sentido. En ese entonces, no había cámaras personales con visión nocturna. Por otro lado, esto apunta a que los jugadores ya no tendrán que preocuparse por hallar baterías y administrar el uso de la visión nocturna. Aun así, no hay certeza al respecto.

En las primeras dos entregas de la serie, los jugadores no tienen opciones ofensivas. Esto los obliga a correr o emplear sigilo para escapar de sus perseguidores. No obstante, The Outlast Trials por fin permitirá que se armen y pongan trampas para ralentizar a sus perseguidores.

¿Podrá jugarse en modo cooperativo?

La gran novedad de The Outlast Trials es que será un multijugador cooperativo. Aunque bien podrá superarse de forma individual, justo como los primeros dos títulos, hasta 4 jugadores podrán unir fuerzas para escapar de las instalaciones de la Corporación Murkoff. Un compañero puede ayudar a otro a superar un obstáculo o sacarlo de un apuro. Por el momento no se sabe cómo se balancearán las partidas dependiendo del número de participantes.

¿Cuáles son los requisitos para jugar The Outlast Trials en PC?

Por el momento, Red Barrels no ha revelado los requisitos para jugar The Outlast Trials en PC.

¿Quién será el compositor de la banda sonora?

Tom Salta, conocido por su participación en la franquicia Tom Clancy, será el compositor.

¡Este artículo será actualizado a medida que se revele más información!