Hace un mes, Square Enix y People Can Fly celebraron la primera edición de Outriders Broadcast: una serie mensual que revelará nueva información sobre el juego a medida que se aproxime su fecha de lanzamiento. El primer episodio se enfocó en las opciones de personalización de la interfaz, las categorías del mundo y los poderes del Ilusionista.

Ahora, cumpliendo su promesa, Square Enix y People Can Fly han aprovechado el segundo episodio —titulado «Más allá de la frontera»— para mostrar más de la campaña, la banda sonora del juego y otra de las clases jugables. A continuación, todo lo que se mostró.

People Can Fly ha dado a conocer que la campaña de Outriders tendrá una hora y media de escenas de video ‘in-engine’ —en otras palabras, las opciones de personalización se verán reflejadas en estas— y dos horas de de escenas adicionales que complementarán la historia.

Outriders será masivo tanto en materia de extensión como de contenido. Los jugadores comenzarán en la zona de Enoch colonizada por los humanos. Sin embargo, hay mucho del planeta que permanece sin explorar. Por fortuna, los Outriders son unos de los pocos que pueden aventurarse más allá de las colonias sin el riesgo de una muerte certera.

El diseño de niveles consistirá centros de actividad —lugares en los que los jugadores no deberán preocuparse por el combate y podrán visitar a vendedores y aceptar misiones— interconectados entre sí por arenas de combate y zonas explorables. Habrá algunas secciones escondidas. Estas albergarán piezas sobre la mitología de Outriders y recompensas especiales.

A lo largo de la campaña, los jugadores podrán utilizar un camión para desplazarse por Enoch. Este no solo servirá como medio de transporte, sino que albergará al equipo. Desde Zahedi, responsable de elaborar de modificadores y otros objetos, hasta Bailey, vendedora de armas.

El camión también servirá como base de operaciones. Concederá acceso a un baúl —que albergará cualquier objeto que supere el límite del inventario, los cuales podrán utilizarse entre diferentes personajes—, la terminal de emparejamiento y la personalización de avatar.

El Piromante se especializará en control del multitudes. A diferencia del Ilusionista, no tendrá las herramientas necesarias para entrar y salir rápidamente de un combate. Sin embargo, la mayoría de sus habilidades tendrán una área de efecto bastante amplia. Más importante, infligirán efectos sobre los enemigos: explosión, inmovilización e inflamación.

People Can Fly aprovechó para recordar que la única forma de curarse en Outriders será acabando con enemigos. En el caso particular del Piromante, este se curará cada vez que acabe con un enemigo «marcado» por alguno de los efectos mencionados.

He aquí cuatro de las ocho habilidades que el Piromante podrá emplear:

A la hora de personalizar al Piromante, este contará con tres ramas: Rompedor de cenizas, que concederá daño extra contra enemigos «marcados»; Tormenta de fuego, que aumenta el daño general de las habilidades; y Tempestad, que reduce el daño recibido y aumenta la vida.

El segundo episodio de Outriders Broadcast reveló que la banda sonora del juego fue compuesta por nadie más ni menos que Inon Zur. Este es mejor conocido por componer la música de Dragon Age: Origins y las últimas tres entregas de Fallout.

“Como un compositor, siempre resulta emocionante el estar involucrado en la creación de nuevos mundos e historias. Estoy emocionado por revelar que he compuesto la banda sonora de la próxima gran épica de ciencia ficción de People Can Fly y Square Enix: Outriders. Fue muy divertido el combinar sonidos orquestales pesados y diseño musical futurista para esta aventura. No puedo esperar a compartir la música con ustedes”.

Inon Zur