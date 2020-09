Outriders – Fecha de lanzamiento, clases, requisitos para PC y más

Desde la revelación oficial de Outriders el pasado 11 de febrero, People Can Fly —estudio mejor conocido por desarrollar Painkiller (2004) y Bulletstorm (2011)— ha estado revelando información sobre su próximo juego por medio de Outriders Broadcast. Esta serie mensual ha estado compartiendo datos importantes a medida que se aproxima la fecha de lanzamiento.

Si lo que buscas es ponerte al día de todo lo que se ha revelado sobre Outriders o todavía no tienes muy claro de qué va este juego, estás en el lugar indicado. Aquí encontrarás toda la información revelada sobre el próximo título de Square Enix y People Can Fly.

¿Qué es Outriders?

People Can Fly enfocó sus esfuerzos en hacer de Outriders un RPG con disparos y no un ‘shooter’ con elementos RPG. Por supuesto, esto no quiere decir que el título vaya a descuidar el manejo de armas o ‘gunplay’. El estudio también ha explicado que, con el fin de incentivar un estilo de juego más agresivo, Outriders no tendrá pociones ni «hechizos de curación». Sin importar la clase, la única forma de curarse será acabando con enemigos.

Los mencionados elementos RPG se verán relejados en la creación del Outrider del jugador y su posterior personalización. A medida que derrote enemigos y cumpla objetivos, sus habilidades y apariencia podrán personalizarse con equipamiento más poderoso.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento?

Outriders llegará a finales de 2020. Aún no hay una fecha de lanzamiento puntual.

¿A qué consolas llegará?

Outriders llegará a PlayStation 4, Xbox One, Steam, PlayStation 5 y Xbox Series X.

¿Ya puede reservarse?

Outriders ya puede reservarse para todas las plataformas mencionadas. Los que lo hagan recibirán el paquete Hell’s Rangers. Este contiene lotes de equipamiento exclusivo (masculino y femenino); un arsenal de once armas únicas; y modificaciones y vinilos para vehículos.

¿De qué tratará la historia de Outriders?

Después de que la Tierra se fuera al diablo, los pocos supervivientes no tuvieron más opción que escapar y viajar por las estrellas en busca de un nuevo hogar. Enoch parecía el candidato más prometedor. Sin embargo, solo para asegurarse de que era seguro, los Outriders —una fuerza de exploradores de élite— fueron enviados a verificar que el planeta era seguro.

Todo parecía estar bien en Enoch. Sin embargo, los Outriders detectaron unas lecturas extrañas. Desafortunadamente, antes de terminar de investigar dichas lecturas, las naves colonas aterrizaron en el planeta. En ese momento, la situación tomó un rumbo inesperado.

‘La Anomalía’, una tormenta de energía no identificada, descendió sobre los colonos. Algunos murieron, otros fueron alterados por la tormenta. En el caso específico de un Outrider, este fue puesto en animación suspendida para asegurar su supervivencia después de ser herido.

Pasan 30 años y el Outrider despierta en un mundo muy diferente. Enoch ya no es un paraíso, sino un campo de batalla. Trincheras, cielos rojos y cuerpos colgados decoran el planeta.

¿Qué pasó en Enoch? ¿Qué pasó con los colonos supervivientes? Esas son preguntas que deberá responder el Outrider sobreviviente. Armados con una pistola y nuevos poderes, cortesía de ‘La Anomalía’, los jugadores deberán explorar un mundo hostil.

¿Cómo será la estructura de la campaña?

People Can Fly ha dado a conocer que la campaña de Outriders tendrá una hora y media de escenas de video ‘in-engine’ —en otras palabras, las opciones de personalización se verán reflejadas en estas— y dos horas de de escenas adicionales que complementarán la historia.

Outriders será masivo tanto en materia de extensión como de contenido. Los jugadores comenzarán en la zona de Enoch colonizada por los humanos. Sin embargo, hay mucho del planeta que permanece sin explorar. Por fortuna, los Outriders son unos de los pocos que pueden aventurarse más allá de las colonias sin el riesgo de una muerte certera.

El diseño de niveles consistirá centros de actividad —lugares en los que los jugadores no deberán preocuparse por el combate y podrán visitar a vendedores y aceptar misiones— interconectados entre sí por arenas de combate y zonas explorables. Habrá algunas secciones escondidas. Estas albergarán piezas sobre la mitología de Outriders y recompensas especiales.

A lo largo de la campaña, los jugadores podrán utilizar un camión para desplazarse por Enoch. Este no solo servirá como medio de transporte, sino que albergará al equipo. Desde Zahedi, responsable de elaborar de modificadores y otros objetos, hasta Bailey, vendedora de armas.

El camión también servirá como base de operaciones. Concederá acceso a un baúl —que albergará cualquier objeto que supere el límite del inventario, los cuales podrán utilizarse entre diferentes personajes—, la terminal de emparejamiento y la personalización de avatar.

Estas son las clases de Outriders

Si bien los fanáticos de los juegos de disparos en tercera persona estarán familiarizados con los tiroteos, no podrán valerse exclusivamente de sus armas para sobrevivir en Enoch. Aquí es donde entran las habilidades únicas de cada una de las clases en Outriders.

Al comenzar Outriders y crear su avatar, los jugadores podrán escoger entre cuatro clases.

Piromante

El Piromante se especializará en control del multitudes. Esto se debe a que la mayoría de sus habilidades tendrán una área de efecto bastante amplia. Más importante, podrán infligir tres efectos sobre los enemigos: explosión, inmovilización e inflamación.

A la hora de personalizar al Piromante, este contará con tres ramas: Rompedor de cenizas, que concederá daño extra contra enemigos «marcados»; Tormenta de fuego, que aumenta el daño general de las habilidades; y Tempestad, que reduce el daño recibido y aumenta la vida.

El Piromante se curará cada vez que acabe con un enemigo «marcado» por un efecto.

Ilusionista

Los poderes del Ilusionista se enfocarán en el control del espacio y el tiempo. La mayoría de habilidades de esta clase girarán alrededor de ralentizar enemigos o aumentar la velocidad del Outrider. Por esta razón será la clase más veloz de Outriders y generalmente ejercerá como el personaje DPS. Sin embargo, podrá personalizarse para ser un tanque o un soporte.

A la hora de personalizar al Ilusionista, este contará con tres ramas: Maestro del espacio, que mejorará e incentivará el movimiento; Heraldo, que aumentará el daño general y la resistencia; y Asesino, que aumentará el daño causado por habilidades.

El Ilusionista recargará vida y recibirá un escudo extra al acabar enemigos a corta distancia.

Devastador

Mediante su poder para manipular la gravedad, el Devastador será la primera línea de asalto y el tanque del equipo. Sus habilidades y los efectos de estas girarán alrededor de tres principios: cinético, protección y sísmico. Estas no solo le permitirán causar daño masivo, sobre todo a corto alcance, sino interrumpir enemigos y mejorar su armadura. Una de sus habilidades (Rebote de proyectiles) incluso le permitirá bloquear fuego enemigo y devolverlo.

A la hora de personalizar al Devastador, este contará con tres ramas: Arrasador, que mejorará las habilidades de tipo cinético; Guardián, que otorgará bonificaciones de salud, armadura y resistencia; y Manipulador sísmico, qué mejorará las habilidades de tipo sísmico.

Al igual que el Ilusionista, el Devastador recargará vida y recibirá un escudo extra al acabar enemigos a corta distancia. People Can Fly asegura que el enfoque de cada clase será distinto.

Tecnomante

Aunque las habilidades del Tecnomante no han sido oficialmente detalladas, la tercera edición de Outriders Broadcast mostró que las habilidades de esta clase girarán alrededor de la materialización de armas. No menos importante, dio a conocer que será la clase más versátil.

Si bien al principio ejercerá como una clase de soporte, una personalización posterior puede especializarlo en el control de multitudes o convertirlo en una unidad de asalto.

¿Cómo funcionará la personalización de personajes?

En Outriders, las clases no serán la única forma de personalizar a tu personaje.

A medida que acaben con enemigos, los jugadores subirán de nivel y ganarán puntos de clase. Estos podrán invertirse en cualquiera de los tres árboles de cada clase para obtener nuevas habilidades. Si bien no podrán llenar todo un árbol de clase, los jugadores podrán redistribuir puntos de clase en el caso de que no se sientan contentos con su elección de ‘build’.

Por supuesto, la personalización no se reduce a la selección de habilidades. Los jugadores también podrán encontrar nuevas piezas de equipamiento y armas, las cuales se clasificarán en diferentes tipos de rareza, algunas de las cuales conceden bonificaciones y habilidades únicas.

¿Cómo funcionará el multijugador en línea?

La campaña de Outriders podrá jugarse en solitario o en compañía de dos jugadores. Una vez conformado el equipo, los integrantes podrán votar por la actividad que les gustaría realizar.

Opciones de dificultad y accesibilidad

Outriders tendrá un sistema de dificultad flexible: las categorías del mundo. Este sistema tendrá en cuenta el desempeño de los jugadores para ofrecer la dificultad que mejor se adapte a ellos. Aquellos que jueguen en las categorías más altas deberán hacer frente a enemigos con mejores estadísticas, pero esto les permitirá hacerse con equipamiento más potente.

Todos los jugadores comenzarán en la primera categoría y podrán desbloquear las siguientes catorce a medida que jueguen. Una vez desbloqueadas, podrán escoger en cuál jugar. Esta opción les permite tener más agencia en lo que respecta a selección de recompensas. Sin embargo, un porcentaje de la barra de las categorías será sustraído si el personaje muere. De esta forma, el juego dinámicamente pone al jugador en la dificultad más apta para él.

La dificultad también se verá influenciada por el número de jugadores. De esta forma, una escuadra completa hará frente a enemigos más fuertes que los que se toparía un dúo.

No menos importante, los jugadores tendrán tendrán completo control sobre los elementos de la interfaz. Podrá modificarse su tamaño u ocultarse por completo si así se desea. Estos elementos incluyen las cifras de daño, la barra de vida, el minimapa y la barra de experiencia.

¿Outriders tendrá microtransacciones y DLC?

Outriders no será un «juego como servicio». No tendrá microtransacciones ni DLC.

¿Cuáles son los requisitos para PC?

Los requisitos mínimos y recomendados para PC aún no han sido revelados.

¡Este artículo será actualizado a medida que se revele más información!