Outward – Reseña

Outward

En resumen

Outward no es para todos. Es un RPG que carece de la "calidad de vida" a la que están acostumbrados muchos jugadores. No obstante, esta fue una decisión consciente de Nine Dots en favor del realismo. Aunque los constantes peligros a los que se ve expuesto el jugador pueden hacer la aventura un martirio, la sensación de satisfacción tras superar un obstáculo y/o encontrar un tesoro no puede describirse con palabras. En cuanto a The Soroboreans, esta expansión añade una saludable cantidad de novedades que hacen que la experiencia de juego sea más fresca. Aunque no soluciona los problemas del juego base, añade más de lo que funciona al ambicioso RPG de Nine Dots. Recomendada para los que disfrutaron el título base.