Over the Hill es lo nuevo de los creadores de Art of Rally

Funselektor y Strelka Games han compartido el primer tráiler oficial de Over the Hill, el próximo juego de exploración todoterreno ambiental del desarrollador de Art of Rally, que ya acumula más de 200.000 suscriptores en Steam. Revelado durante el reciente evento digital Triple-I Initiative, el nuevo tráiler ofrece a los jugadores un vistazo a algunos de los desafíos que les esperan al ponerse al volante a finales de este año: desde emocionantes expediciones con amigos hasta obstáculos todoterreno clásicos. Como atravesar el barro espeso y ayudar a otros exploradores a atravesar el accidentado paisaje. Todo ello mientras exploran una amplia gama de entornos para todas las estaciones, inspirados en lugares reales.

Enciende el motor y piérdete en la naturaleza en Over the Hill, el juego de exploración todoterreno ambiental para 1-4 jugadores. Conduce vehículos todoterreno clásicos de los años 60 a los 80 a través de un mundo interconectado lleno de desafíos gratificantes y paisajes impresionantes. Explora en solitario y disfruta de la serena belleza de la naturaleza o únete a un convoy y usa el trabajo en equipo y la camaradería como apoyo para conquistar el territorio. Usa el equipo a bordo y las bicicletas diurnas y nocturnas para planificar viajes eficientes y explorar rincones ocultos del entorno para descubrir portales que conectan zonas y desbloquear nuevas regiones.

Over the Hill llega a PC a través de Steam a finales de este año. Si llega a Switch 2, esperamos de todo corazón que no sea lamentable como la versión de Art of Rally para Switch.

Fuente: Funselektor YouTube