A finales del año pasado, las consolas de nueva generación —PS5 y Xbox Series X|S— recibieron Overcooked! All You Can Eat, una combinación de todo el contenido de Overcooked! y Overcooked! 2 con gráficos mejorados y muchas novedades. Los dueños de otras plataformas observamos con envidia.

Pero eso se acabó. Team17 y el estudio Ghost Town Games anunciaron mediante un divertido video que Overcooked! All You Can Eat llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (mediante Steam).

Esta versión del juego tiene más de 200 niveles, incluyendo algunos totalmente nuevos. También podemos jugar con más de 80 cocineros, tres de los cuales no habíamos visto antes. El cocinero sueco, de Los Muppets, también estará disponible como una descarga gratuita por tiempo limitado.

Pero eso no es todo. La calidad gráfica del juego ha sido aumentada en relación a las dos anteriores entregas, alcanzando una resolución 4K a 60 cuadros de animación por segundo (30 en Nintendo Switch). También tiene un nuevo Modo Asistencia que permite que cualquiera, sin importar su nivel de habilidad, pueda disfrutar el caos de Overcooked!.

Lo mejor de todo es que, poco después de su lanzamiento, llegará una actualización que nos permitirá disfrutar del juego cruzado en Overcooked! All You Can Eat. Eso significa que podremos jugar con nuestros amigos sin importar la consola que usen.

Podremos jugar Overcooked All You Can Eat en todas las plataformas mencionadas a partir del 23 de marzo de 2021 y el juego cruzado llegará un tiempo después.

Fuente: canal oficial de Team17 en YouTube