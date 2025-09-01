Overwatch 2: Blizzard toma medidas y banea a un millón de tramposos

El pasado 26 de agosto, Blizzard dio inicio a la temporada 18 de Overwatch 2. Ahora, la desarrolladora estadounidense ha intensificado sus esfuerzos para combatir a los tramposos en Overwatch 2. Esto con el anuncio de un nuevo sistema de detección de jugadores que utilizan teclado y ratón en consolas. Desde su implementación, se han “ejecutado” más de 23.000 acciones contra cuentas, lo que eleva el total de cuentas sancionadas a más de un millón.

Blizzard ha explicado —en una publicación en el blog oficial de Overwatch 2— que el uso de periféricos no autorizados para eludir las restricciones en el “Controller Pool” se considera trampa. Esta medida se ha vuelto más estricta ahora que Overwatch 2 ofrece soporte nativo para teclado y mouse. Anteriormente, los jugadores detectados con estos periféricos recibían una advertencia y eran transferidos al “PC Pool”. En especial, en rangos competitivos superiores a Diamante. Sin embargo, con el nuevo sistema, el uso continuo de dispositivos no autorizados en el “Controller Pool” resultará en la suspensión o baneo total de la cuenta de juego. Esto último, sin importar el rango o el modo.

Un millón de jugadores de Overwatch 2 han sido expulsados

Blizzard admite que ha tenido que “adaptarse a nuevas jugaditas” utilizadas por los tramposos. No obstante, asegura que la nueva tecnología implementada en la temporada 18 permite una detección más rápida y confiable. Las sanciones recientes no solo afectan a quienes usan periféricos no aprobados. Ya que, aquellos que hacen trampa con software como aimbots y wallhacks también serán detectados. Adicionalmente, quienes se beneficien continuamente de los jugadores que hagan trampa también tendrán su castigo.

La compañía ha reafirmado su compromiso de garantizar que el resultado de cada partida de Overwatch 2 sea determinado por la habilidad y la pasión de los jugadores y no por ventajas injustas. Este anuncio se produce en el marco de la temporada 18, que ha introducido importantes novedades, incluyendo nuevos héroes, mapas y modos de juego, entre otros.

Fuente: Blizzard