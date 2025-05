Overwatch 2 ofrece una skin gratis para celebrar el mes del orgullo LGBTI 2025

Este juego de Blizzard cuenta con grupo de personajes muy queridos que pertenecen a la comunidad ‘queer’. Todos los años tenemos un evento o al menos detalles divertidos para los jugadores para celebrar el mes del orgullo LGBTI en Overwatch 2 y 2025 no va a ser la excepción, pues este año no solo tenemos el regreso del mapa conmemorativo, sino también una ‘skin’ o diseño gratis para Soldado: 76 junto a un nuevo gesto.

Si iniciamos sesión en el juego entre el 30 de mayo y el 30 de junio de 2025 recibiremos automáticamente las siguientes recompensas sin costo alguno:

Diseño raro (skin) Resistente para Soldado: 7

Gesto de bomba de humo arcoíris

Como parte de la celebración, el mapa de Midtown también cambiará a su versión del Orgullo durante todo el mes de junio. Esta es la misma versión del mapa que ya conocemos del evento en años anteriores.

Para terminar, Blizzard ha publicado un cuento corto en el que Soldado: 76 le cuenta a Illari sobre su pasado y su relación con Vincent. Pueden leerlo gratis aquí en español.

Aunque siempre es agradable que juegos como Overwatch 2 celebre el mes del orgullo LGBTI y nos da mucho gusto recibir la skin gratis, algunos jugadores critican que no haga más para defender y apoyar a los miembros de la comunidad y que no es más que ‘rainbow washing’. El hecho de que el evento no se publique en algunos países en los que esta comunidad necesita más apoyo es considerado por unos de ellos como algo hipócrita.