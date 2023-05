Recibimos con gusto los objetos gratis que Overwatch 2 nos ofrece con la celebración del mes del orgullo LGBTI y la revelación sobre la orientación sexual de Pharah y Baptiste , pero no nos distraemos de sus problemas. Nos encanta que los videojuegos celebren la diversidad, pero no podemos ignorar que Blizzard y muchas otras compañías han usado esto como pantalla de humo. No olvidamos la impopular cancelación del esperado modo cooperativo y los problemas de acoso sexual y laboral que aparentemente siguen presentes en sus oficinas.

Algo que sí apreciamos bastante es que en la Gear Store de Blizzard hay muchos objetos con temática del Orgullo LGBTI y las ganancias por sus ventas hasta el 30 de junio de 2023 serán donadas al Centro Nacional para la Igualdad Transgénero (NCTE).

Cambios a los mapas

El mapa de Midtown ha sido actualizado para reflejar un desfile del Orgullo que acaba de terminar y rinde homenaje a los disturbios de Stonewall.

Además, en Observatorio: Gibraltar encontraremos una nueva foto de Tracer y su novia Emily (que también es un nuevo ‘spray’).

Nuevos objetos gratis del Orgullo LGBTI en Overwatch 2

A partir del 1 de junio, todos los que inicien sesión en Overwatch 2 recibirán una enorme colección extensa de íconos de jugador representando las banderas de las diferentes orientaciones y tarjetas de presentación dedicadas a algunos de los héroes LGBTI del juego.

¿Cuál es la orientación sexual de Baptiste y Pharah en Overwatch 2?

Ya sabíamos que Tracer es lesbiana, Soldado 76 es gay y el recien llegado Lifeweaver es pansexual. Durante mucho tiempo los fanáticos han especulado sobre la orientación sexual de otros personajes y Blizzard ya reveló de manera oficial más sobre ellos. Debemos aceptar que no nos sorprende nada descubrir que Pharah es lesbiana y que Baptiste es bisexual.

Ya podemos leer una nueva historia corta escrita por Jen Stacy enfocada en estos dos personajes. Al momento de hacer esta nota solo está disponible en inglés, pero no dudamos que pronto será traducida.

Fuente: Blizzard