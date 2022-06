Blizzard está tomando decisiones muy atrevidas con la secuela de su alguna vez popular juego de disparos en equipos. Recibimos con sorpresa las noticias de que Overwatch 2 cambió los equipos de 6 jugadores por equipos de 5, que será un juego gratis o ‘free-to-play’ y ahora sabemos qué pasara con el juego original: lo reemplazará.

Así es. La versión original de Overwatch no se podrá jugar más cuando su secuela esté disponible.

Durante un AMA (sesión de preguntas y respuestas) en el subreddit ‘Games’, un participante preguntó si Overwatch iba a ser reemplazado por la parte 2 cuando esta fuera lanzada. Aaron Keller —director del juego— respondió con una explicación de cómo planean lanzar contenido para el nuevo juego y agregó:

«Cuando OW2 sea lanzado el 4 de octubre será un reemplazo para el actual servicio».

¿Qué pasará con Overwatch cuando salga la parte 2?

A menos que Keller se haya expresado terriblemente mal, esto significa efectivamente que Overwatch dejará de existir cuando llegue Overwatch 2, pues este lo reemplazará. Esto contradice lo dicho por Blizzard en el anunció original del juego, cuando explicaron que ambos títulos coexistirían.

Esta noticia no tiene muy felices a ciertos sectores de la comunidad que no quedaron satisfechos con lo visto en la beta. Muchos creen que el cambio de 6vs6 a 5vs5 y el enfoque en el DPS «traiciona» la filosofía del primer juego y alienará a los jugadores casuales en favor de los pro y esports. Si la experiencia original desaparece, no habrá forma de recrearla en el nuevo título.

En el AMA de Reddit, Keller también explicó que Overwatch 2 no tendrá cajas de botín (lootboxes), pero que todo el contenido ganado en ellas en el primer juego se trasladará a la cuenta del jugador en la secuela.

Via: IGN

Fuente: subreddit ‘Games’