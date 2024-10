Overwatch 2, temporada 13: fecha, nueva skin mítica, modos de juego y más

Como no podía ser de otra manera, la temporada 13 de Overwatch 2 llega en octubre de 2024, se llamará ‘Hechicería’ y tendrá una mecánica de brujas, terror y Halloween en sus skins y modos de juego como el nuevo ‘Laboratorio de Junkenstein’. Vamos a ver qué más nos espera.

¿Cuándo empieza la temporada 13 de Overwatch 2?

La fecha de inicio de la temporada será el martes 15 de octubre de 2024 alrededor del mediodía.

Nueva skin mítica de Widowmaker

Widowmaker adquiere poderes mágicos y un color de piel más saludable con el nuevo diseño mítico Hechicera, que incluye efectos visuales, de sonido y animaciones especiales que aumentan de nivel a medida que avanza la partida para volverse más vistosos.

Modos de juego de Halloween

Entre el 15 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 estará disponible en Overwatch 2 una nueva versión del modo de juego Laboratorio de Junkenstein. En esta modalidad JcJ encontraremos cartas de talentos malditas que alteran las habilidades de los personajes.

Los ya conocidos modos de juego de Halloween La Venganza de Junkenstein y La Furia de la Novia regresan durante toda la temporada.

Colaboración con My Hero Academia

Como ya sabíamos, durante la temporada 13 se pondrán a la venta las ‘skins’ del crossover entre Overwatch 2 y Boku No Hero Academia. Estas son: Tracer Deku, Juno Uravity, Reinhard All Might, Reaper Tomura Shigaraki y Kiriko Himiko Toga.

Para terminar, no olviden que el 22 de noviembre comienzan las finales de la Overwatch Champions Series. Pueden conocer más detalles en el sitio web oficial de Blizzard.