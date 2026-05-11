Overwatch celebra sus 10 años con un montón de regalos gratis, esto es lo que podemos conseguir

Ha pasado una década y aunque tuvo tiempos oscuros —tratemos de no recordar la época en que lo acompañó un número «2»— logro reinventarse y subir de nuevo a la cima de los títulos multijugador competitivos de disparos… o casi a la cima. Overwatch está cumpliendo 10 años y para celebrar su aniversario vamos a tener un evento especial en el que podemos conseguir skins clásicas, cajas de botín, títulos especiales, colgantes para las armas y docenas de objetos cosméticos, todo totalmente gratis.

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Los eventos de celebración comenzarán el martes 12 de mayo y terminarán el lunes 1 de junio de 2026. Durante este periodo podremos conseguir un montón de recompensas gratis. Se supone que como parte de la colaboración también llegaría skins de los personajes del juego a Fortnite.

De acuerdo a las cuentas oficiales del juego en redes sociales, esto es todo lo que podremos conseguir:

21 Diseños especiales para los héroes originales

15 cajas de botón de aniversario

Una caja de botín legendaria cada semana

Cinco colgantes para armas

33 nuevos objetos cosméticos 2D (tarjetas, sprays, íconos)

Títulos de jugador

Para desbloquear la cajas de botín legendaria de cada semana, la comunidad tendrá que completar desafíos especiales que serán revelados por Blizzard.

A continuación pueden ver algunas de las nuevas skins a la venta como parte del evento: Rammatra limpieza, Wuyang bombero y Vendetta entrenadora personal.

Closer Look at the #Overwatch Anniversary Skins ✨



Featuring fan-made cosmetics for Ramattra, Wuyang, and Vendetta.



🗓️ Available: May 12pic.twitter.com/i5p8Rdp4F8 — Overwatch Cavalry (@OWCavalry) May 11, 2026

De momento no sabemos qué tendremos que hacer en los eventos de la celebración de aniversario de 10 años de Overwatch para conseguir todas estas recompensas gratis. Tan pronto nos enteremos, actualizaremos esta nota.

Overwatch es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y para PC mediante Steam y Battle.net.