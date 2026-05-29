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Overwatch nos dará una skin gratis para celebrar el mes del orgullo LGBTI en 2026

Lifeweaver muestra sus colores.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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La celebración de junio de 2026 como mes del orgullo LGBTI en Overwatch será, irónicamente, bastante tradicional. Tendremos de regreso las decoraciones y contenido de los años anteriores pero también se estrenará un nuevo diseño y un spray que podremos conseguir gratis.

Para empezar, los mapas de Midtown y Toronto recibirán la tradicional decoración con banderas de arcoíris y confeti multicolor.

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Blizzard celebra el mes del orgullo LGBTI en Overwatch 2 decorando mapas, con muchos objetos gratis y confirmando la orientación de Pharah y Baptiste.

A partir del 1 de junio y durante todo el mes, todos los jugadores que inicien sesión en Overwatch recibirán la nueva skin Lifeweaver Brillo diurno junto a un spray con el nuevo diseño.

Esa no es la única recompensa. Si aún no los tienen, recibiremos también la skin de Soldado: 76 que dieron el año pasado junto a la colección de íconos de jugador representando las banderas de las diferentes orientaciones y tarjetas de presentación dedicadas a algunos de los héroes LGBTI del juego.

Blizzard celebra el mes del orgullo LGBTI en Overwatch 2 decorando mapas, con muchos objetos gratis y confirmando la orientación de Pharah y Baptiste.
Blizzard celebra el mes del orgullo LGBTI en Overwatch 2 decorando mapas, con muchos objetos gratis y confirmando la orientación de Pharah y Baptiste.
Blizzard celebra el mes del orgullo LGBTI en Overwatch 2 decorando mapas, con muchos objetos gratis y confirmando la orientación de Pharah y Baptiste.
Blizzard celebra el mes del orgullo LGBTI en Overwatch 2 decorando mapas, con muchos objetos gratis y confirmando la orientación de Pharah y Baptiste.

Todo esto es muy bonito y en su comunicado oficial Blizzard dice que «se trata de hacer lugar para sentirse orgulloso, para estar presente y para celebrar la diversa comunidad que hace de Overwatch lo que es. La lucha por un futuro mejor siempre ha incluido a todos. Tú perteneces aquí, y estamos orgullosos de luchar a tu lado».

Suena bien, pero no podemos olvidar que esta colaboración no está disponible en todas las regiones. En lugares como Rusia y ciertos países árabes los jugadores no pueden ver la celebración y eso hace que lo que dicen sea bastante hipócrita. Igual que en años anteriores, algunos jugadores critican que Blizzard no haga más para defender y apoyar a los miembros de la comunidad y que no es más que ‘rainbow washing’. El hecho de que el evento no se publique en los lugares en los que esta comunidad necesita más apoyo es prueba de ello.

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Overwatch es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y para PC mediante Steam y Battle.net.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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