Overwatch se reinventa con 10 nuevos héroes, colaboración con Hello Kitty y un nuevo sistema de temporadas para celebrar sus 10 años

Cuando dijeron que en 2026 iba a comenzar una nueva era para el juego con la celebración de su décimo aniversario, no exageraban. Overwatch 2 pasará a llamarse simplemente Overwatch e introducirá una gran cantidad de cambios este mismo mes entre los que se encuentran la llegada de cinco nuevos héroes (para un total de 10 a lo largo del año), un nuevo sistema de temporadas, cambios al sistema de roles, un mayor enfoque en la narrativa y hasta un ‘crossover’ con los personajes de Sanrio.

Todos estos cambios comenzarán a llegar desde el martes 10 de febrero de 2025 y pueden conocerlos en detalle en la presentación Overwatch Spotlight que pueden ver a continuación. No olviden activar los subtítulos en español de Latinoamérica.

Ahora veamos una a una las principales novedades que traerá el año 2026 a Overwatch 2… disculpen a «Overwatch» a secas.

Nuevo sistema de temporadas

A partir de 2026, Overwatch tendrá una gran historia anual que se irá desarrollando a lo largo de cada año durante cinco temporadas. La trama avanzará mediante tráileres, historias cortas, eventos narrativos y cómics, todos disponibles en el mismo juego.

La historia de este primer año es Reino de Talon y comienza con la derrota de Doomfist a manos de Vendetta, que toma el control de Talon y comienza una nueva guerra. Pueden ver el comienzo de esta trama en el corto animado a continuación.

A lo largo de la primera temporada tendremos un evento relacionado con esta trama en el que cada semana podremos elegir entre aliarnos con Talon o con Overwatch. El equipo ganador recibirá recompensas al final de cada semana.

Nuevos personajes y subroles

Para celebrar los 10 años de Overwatch, la temporada 1 de 2026 no introducirá un nuevo personaje, sino cinco de los 10 que tendremos a lo largo del año. Eso significa que el 10 de febrero podremos comenzar a jugar con:

Domina – La heredera de Viskar Industries y asociada con Talon. Es una tanque con capacidades ofensivas.

– La heredera de Viskar Industries y asociada con Talon. Es una tanque con capacidades ofensivas. Emre – Este DPS solía ser miembro de Overwatch, pero ahora tiene grandes mejoras cibernéticas y está con Talon. Es un personaje de «correr y disparar» como en FPS tradicionales.

– Este DPS solía ser miembro de Overwatch, pero ahora tiene grandes mejoras cibernéticas y está con Talon. Es un personaje de «correr y disparar» como en FPS tradicionales. Mizuki – Este soporte agresivo es miembro del clan Hashimoto y aliado de Talon, pero su lealtad está en duda.

– Este soporte agresivo es miembro del clan Hashimoto y aliado de Talon, pero su lealtad está en duda. Anran – Esta DPS es la hermana de Wuyang y usa el elemento fuego. Tiene la capacidad de revivirse a sí misma.

– Esta DPS es la hermana de y usa el elemento fuego. Tiene la capacidad de revivirse a sí misma. Jetpack Cat – Pues… es un gato con un cohete. Es la mascota de Brigitte y tiene la capacidad de transportar tanto a aliados como a rivales.

Anran estará disponible de prueba desde el 5 de febrero hasta el comienzo de la temporada 1.

A lo largo de 2026 llegarán cinco personajes más, uno cada temporada. Podemos ver sus siluetas en la siguiente ilustración.

Con la introducción de estos nuevos personajes también llegan cambios a los roles de Tanque, DPS y Soporte de Overwatch: los subroles:

TANQUE FUERTE : reduce el daño crítico sufrido. Con salud crítica, obtienes velocidad de movimiento. Mauga / Orisa / Roadhog / Zarya INICIADOR : permanecer en el aire te sana ligeramente. D.Va / Doomfist / Winston / Wrecking Ball VALEROSO : reduce la repulsión y las ralentizaciones recibidas. Domina / Hazard / Junker Queen / Ramattra / Reinhardt / Sigma

DAÑO TIRADOR : los golpes críticos reducen tus tiempos de reutilización de habilidades de movimiento.Ashe / Cassidy / Hanzo / Sojourn / Widowmaker FLANQUEADOR : los packs de salud restauran más salud. Anran / Genji / Reaper / Tracer / Vendetta / Venture ESPECIALISTA : eliminar a un enemigo aumenta tu velocidad de recarga brevemente. Bastion / Emre / Junkrat / Mei / Soldado: 76 / Symmetra / Torbjorn RECONOCIMIENTO : detectas a enemigos con menos de la mitad de salud a través de las paredes tras dañarlos.Echo / Freja / Pharah / Sombra

APOYO ESTRATEGA : puedes obtener carga de definitiva excedente que se conserva tras usar tu habilidad definitiva. Ana / Baptiste / Jetpack Cat / Lucio / Zenyatta MÉDICO : sanar aliados con tu arma también te sana a ti. Kiriko / Lifeweaver / Mercy / Moira SUPERVIVIENTE : al usar una habilidad de movimiento se activa una regeneración de salud pasiva. Brigitte / Illari / Juno / Mizuki / Wuyang



Colaboración con Hello Kitty

La primera colaboración de 2026 convertirá a los personajes de Overwatch en los amigos de Hello Kitty y otros personajes de Sanrio. Estas skins estarán a la venta en la tienda del juego entre el viernes 10 y el lunes 23 de febrero

Juno es Hello Kitty .

es . Kiriko es Cinnamoroll .

es . Mercy es Pompompurin .

es . D.Va es My Melody .

es . Kuromi es Widowmaker .

es . Lúcio es Keroppi.

Otras novedades que llegan a Overwatch en 2026

Rediseño completo de la interfaz de usuario

Reinicio del competitivo con recompensas como skin de Doomfist y arma de Vendetta

Nuevo sistema de alabanzas para dejar comentarios positivos a los compañeros

Vendetta se une al modo Estadio

Nuevo sistema de creación de ‘builds’ en el modo Estadio

Nuevos míticos Guardiana celestial de Mercy y Disparaestrellas de Juno a comienzos de la temporada 1 y primer mítico de Mei a mitad de temporada.

Las próximas temporadas tendrán míticos para Soldado: 76, Illari y Mauga, y armas míticas para Genji, Hanzo y Sojourn.

La versión de Overwatch para Nintendo Switch 2 llegará con la temporada 2 de 2026.

2026 definitivamente marca una nueva era para Overwatch y el Reino de Talon parece ser el reinicio que este juego necesitaba.

Overwatch es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam y Battle.net.