Videojuegos

Anuncian Overwatch Rush, un nuevo juego de disparos con vista «desde arriba»

Cuatro contra cuatro con una nueva perspectiva.

Julian Ramirez
Julian Ramirez
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Lectura de 3 min

Overwatch está disfrutando de una segunda luna de miel con sus jugadores gracias a la reciente reinvención que agregó cinco personajes nuevos y un nuevo sistema de temporadas. Parece que Blizzard quiere aprovechar este raro momento de positivismo que hay en su comunidad para anunciar algo que puede resultar controversial: un juego móvil ‘spin-off’ llamado Overwatch Rush.

Por lo visto, será un juego competitivo de cuatro contra cuatro con personajes sacados del juego principal. No será un ‘port’ con una nueva cámara, sino un título completamente nuevo pensado para ser jugado en teléfonos y dispositivos móviles.

Pueden hacerse una mejor idea de cómo será viendo el siguiente video en el que hay una partida de ejemplo. Pueden poner subtítulos en español de Latinoamérica, pero es solo la «charla falsa» que se suele ver en esta clase de material promocional para juegos en equipo.

No sabemos mucho más sobre Overwatch Rush aparte de que será un juego exclusivo para dispositivos móviles y que está siendo desarrollado por un equipo dentro de Blizzard conocido independiente del Team 4 que se sigue encargando del juego principal.

También sabemos que está en una fase de desarrollo muy temprana y que se demorará mucho en salir, aunque habrá una versión de prueba disponible en algunos países antes de su lanzamiento oficial. Tampoco sabemos oficialmente si será de pago o gratis, pero lo más probable es que se trate de un título ‘free-to-play’ con microtransacciones. Tendremos que esperar más información oficial para saber qué esperar.

Aunque el video muestra que Overwatch Rush puede resultar muy divertido, la mayoría de la comunidad se mantiene cauta en sus opiniones. Hay mucha desconfianza hacia nuevos juegos móviles y las microtransacciones abusivas de Diablo Immortal no han sido olvidadas, así que hay temor de que se pueda repetir lo mismo. También puede ocurrir que el juego no sea exitoso y no tenga una vida muy larga, el cual es un destino que sufren cada vez más y más juegos móviles.

