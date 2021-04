Pac-Man 99: guía de controles, objetivos, ‘power-ups’ y temas

En un sorpresivo anuncio y posterior lanzamiento, Pac-Man 99 ya se encuentra disponible para los suscriptores de Nintendo Switch Online. Mientras que su componente principal, un modo online para 99 jugadores, se encuentra desbloqueado gratuitamente, el resto de opciones solo son accesibles pagando por ellas. Entre dichas opciones se encuentra un modo contra la CPU y partidas privadas.

Independientemente de la modalidad, los jugadores se encontrarán con que esta versión de Pac-Man incluye ciertas novedades que no son explicadas cuando eres enviado a la arena con otros 98 usuarios. Así que vamos a revisar el uso de controles –por básico que parezca– y los sistemas de ‘Targeting’ (Objetivos) / ‘Power-Up’ a los que se puede acceder con la parte derecha del mando o personalizar a gusto.

Controles de Pac-Man 99

No es ciencia de cohetes jugar Pac-Man. Cerca de 41 años después la gran mayoría sabe que el objetivo primario de controlar a Pac-Man, es devorar las pequeñas píldoras o puntos de los escenarios y las píldoras de poder para debilitar fantasmas y proceder también a devorarlos. Ocasionalmente aparece fruta en los niveles que otorga más puntaje.

En Pac-Man 99, sin embargo, hay otros elementos a tener en cuenta.

D-Pad : movimiento de Pac-Man predeterminado. Arriba, izquierda, derecha y abajo.

: movimiento de Pac-Man predeterminado. Arriba, izquierda, derecha y abajo. ‘Stick’ izquierdo : movimiento de Pac-Man (si se configura en las opciones de juego).

: movimiento de Pac-Man (si se configura en las opciones de juego). ‘Stick’ derecho : Objetivos (‘Random’, ‘Knockout’, ‘Counter’, ‘Hunter’), explicados más abajo.

: Objetivos (‘Random’, ‘Knockout’, ‘Counter’, ‘Hunter’), explicados más abajo. Botones A,B,X,Y : ‘Power-Ups’ (‘Standard’, ‘Speed’, ‘Train’, ‘Stronger’), explicados más abajo.

: ‘Power-Ups’ (‘Standard’, ‘Speed’, ‘Train’, ‘Stronger’), explicados más abajo. Botones L y R : para seleccionar manualmente los rivales objetivo.

: para seleccionar manualmente los rivales objetivo. Pantalla táctil: para seleccionar manualmente los rivales objetivo (solo en modo portátil).

Esta configuración predeterminada puede cambiarse en las opciones de juego de Pac-Man 99.

¿Cómo funciona el sistema de Objetivos / ‘Targeting’ en Pac-Man 99?

Como sucede en Tetris 99, el ‘Battle Royale’ de Pac-Man viene con varias opciones que no hacen parte del juego original y lamentablemente no son explicadas al jugador. Marcar jugadores objetivo en Pac-Man 99 es similar al uso de ‘Power-Ups’, sea con los ‘sticks’ o botones, que de forma inicial están establecidos en el lado derecho del control o Joy-Con. Estos pueden ser personalizados como bien explicamos arriba.

Los siguientes son los cuatros tipos de objetivos que se pueden marcar.

‘Random’ (arriba)

Esta opción aleatoria es la estándar y tal como lo indica elige jugadores al azar que se verán afectados por los fantasmas devorados en la pantalla propia. Es la estrategia más práctica para empezar, mientras se le coge ritmo a la jugabilidad frenética de este tipo de juegos con tantos jugadores.

‘Knockout’ (abajo)

Este objetivo marca oponentes que estén a punto de ser eliminados. Requiere estar muy pendiente de las pantallas ajenas pero ayuda enormemente a reducir el número de participantes. Perfecto para quienes jueguen con un estilo más agresivo.

‘Counter’ (izquierda)

Una opción más defensiva, opuesta al KO, que permite marcar oponentes que estén apuntando al jugador. Un contraataque capaz de repeler mayor daño causado por los rivales y enviar de vuelta varios fantasmales [Jammer] Pac-Man.

‘Hunter’ (derecha)

Tenemos claro las opciones de ataque y defensa (más aleatoriedad), mas con esta estrategia de marcado de «cazador» lo que se busca es perseguir al jugador con la mayor cantidad de KO a su nombre. Pero esto pone las cosas interesantes como arma de doble filo, puesto que si aquel jugador líder aplica un ‘Counter’, resultaremos con una buena porción de residuos Pac-Man en las pantallas.

Objetivos manuales

Así como estos tipos de marcado son atajos, también se puede elegir a los objetivos de forma manual gracias a los botones L y R o la pantalla táctil, esto último de estar en modo portable. Por supuesto es un tanto impráctico hacerlo con los botones dada la cantidad de oponentes, así que la pantalla táctil es más accesible, pero eso implica estar pendiente de muchas cosas a la vez mientras se controla a Pac-Man.

Con la práctica es posible combinar el marcado de objetivos automático y manual para una mejor estrategia.

‘Power-Ups’ de Pac-Man 99

El ‘Battle Royale’ de Pac-Man viene con varias opciones que no hacen parte del juego original y lamentablemente no son explicadas al jugador. El uso de ‘Power-Ups’ es similar a marcar jugadores objetivo en Pac-Man 99, sea con los ‘sticks’ o botones (predeterminados), que de forma inicial están establecidos en el lado derecho del control o Joy-Con. Estos pueden ser personalizados como bien explicamos más arriba.

Los siguientes son los cuatros tipos de ‘Power-Ups’ que se pueden elegir. Para activar el que se tenga resaltado, solo se debe consumir una píldora de poder.

‘Standard’ (Y)

Es la opción automáticamente seleccionada al comenzar una partida. No recibes bonificaciones ni poderes especiales.

‘Stronger’ (X)

Esta opción hace que cada ataque dirigido a los oponentes se vuelva más poderoso. Cada vez que Pac-Man devora un fantasma este es enviado como «Jammer Pac-Man» a la pantalla de un rival. Con este poder activado, el oponente recibe en su lugar un pequeño ejército de ellos, que ralentizan el movimiento de Pac-Man.

El efecto secundario es que ‘Stronger’ reduce el tiempo de actividad de las píldoras de poder, así que es algo para tener en cuenta si hay muchos enemigos en el tablero.

Los «Jammer Pac-Man» son aquellos delineados sin color.

‘Train’ (B)

Antes de devorar los fantasmas del laberinto puedes usar este poder para añadir más fantasmas alineados como tren (tren fantasma), así que cuando son enviados como Jammer Pac-Man a los rivales, aparecen multiplicados considerablemente.

La contra de esto es que, por cada fantasma extra potenciado, el jugador también recibe un Jammer Pac-Man y entonces recorrer el tablero se vuelve más lento. A menos que sea un jugador experto en esquivar.

‘Speed’ (A)

Este poder permite a Pac-Man moverse al doble de velocidad tras comer una píldora de poder, pudiendo alcanzar fantasmas al otro extremo del nivel fácilmente.

Lamentablemente, reduce el número de Jammer Pac-Man que los rivales reciben, así que es similar a una habilidad defensiva.

Cómo desbloquear temas en Pac-Man 99

Al descargar el juego base los jugadores solo tienen acceso al tema clásico de Pac-Man, mientras que los otros 28 actualmente disponibles son contenido descargable pago.

Hay ‘skins’ con personajes clásicos de Bandai Namco o sagas retro, tales como Xevious, Galaga, Dig Dug o The Tower of Druaga, que se pueden comprar en la eShop por 2 dólares americanos cada uno. Estos no solo modifican los tableros, sino a Pac-Man y los fantasmas, dándoles por ejemplo forma de naves.

Si quieres todos los temas y además acceso a las modalidades bloqueadas, puedes pagar 30 dólares americanos en la eShop (unos 109 mil pesos colombianos). Los temas se pueden establecer en las opciones de juego, al igual que los emblemas que acompañan los puntajes del jugador en las tablas de clasificación.