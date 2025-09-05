Videojuegos

Pac-Man World 2: Re-Pac potencia el juego de plataformas y acción para una nueva generación de jugadores

WWW = Waka-Waka World

Después del ‘remake’ Pac-Man World: Re-Pac lanzado en 2022, Bandai Namco Entertainment trae de regreso el 2002 en un nuevo tráiler con las características y mejoras que incluirá Pac-Man World 2: Re-Pac, una fiel recreación de uno de los juegos más populares de Pac-Man. Repleto de emocionante acción y con encantadores guiños a los juegos clásicos del icónico personaje, el título potencia el original con gráficos significativamente mejorados, mecánicas de juego totalmente nuevas, niveles nuevos y ampliados, así como voces para todos los personajes principales.

Pac-Man World 2: Re-Pac moderniza la jugabilidad del original, al tiempo que conserva fielmente su encanto. Ahora los jugadores pueden realizar nuevas acciones para enfrentarse a los enemigos, como Super Butt Bounce, Ice Skating, Pac-Marine y muchas más. También cuentan con mecánicas mejoradas, como Flip Kick y Snorkeling. El nuevo modo Fairy hace que el juego sea más accesible para más jugadores, ya que facilita la superación de los puzles de plataformas y hace que Pac-Man sea inmune a ciertos peligros y ataques.

Se han actualizado las batallas contra los jefes y se han añadido nuevos jefes al juego. Un nuevo modo Time Attack mejorado permite a los jugadores competir por las clasificaciones mundiales completando los niveles a toda velocidad. Entre las características adicionales que añaden diversión y rejugabilidad infinitas al juego se incluyen tres títulos clásicos de Pac-Man: el Pac-Man original, Pac-Attack y Pac-Mania, disponibles para jugar en la sala de juegos Village, así como máquinas Gashapon donde los jugadores pueden gastar las monedas S ganadas en el juego para conseguir figuras coleccionables.

Por primera vez en la serie, Pac-Man World 2: Re-Pac también introduce un modo cooperativo para dos jugadores, lo que permite a los jugadores experimentar juntos el viaje por Pac-Land. Pac-Man World 2: Re-Pac tiene previsto su lanzamiento el 26 de septiembre del 2025 y ya está disponible para reservar en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 y PC a través de Steam.

