Pacer – Reseña

Durante las últimas dos décadas, los juegos de conducción realista no han escaseado. Desde franquicias reconocidas —tales como Need For Speed, Gran Turismo y Forza— hasta títulos más obscuros, los que disfrutan de la experiencia de estar detrás del volante siempre han gozado de una amplia y variada selección para satisfacer sus particulares gustos. Sin embargo, los que busquen alejarse de la conducción realista o simplemente no les guste suelen tenerla más difícil.

Con la excepción de los juegos de karts, encabezados por Mario Kart y Crash Team Racing: Nitro-Fueled, los que busquen una experiencia de conducción que se aleje de la simulación no tienen mucho de donde escoger. Tal es el caso de los fanáticos de las carreras futuristas, subgénero antes representado por F-Zero y Wipeout.

Ante la poca prevalencia de juegos de este subgénero, el estudio independiente R8 Games hizo una campaña en Kickstarter para financiar su primer juego: un heredero espiritual de Wipeout con el nombre de Formula Fusion. Sin embargo, el título pasó a llamarse Pacer a principios de 2019. Ahora, cinco años después de su debut en el acceso anticipado de Steam, el frenético juego de carreras finalmente está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. ¿Es un digno heredero del legado?

Si bien R8 Games es un estudio con un solo juego en su haber, sus integrantes no son novatos. Varios miembros de la compañía —entre los que se encuentra Andrew Walker, fundador de la misma— trabajaron en Wipeout 3. Esto es evidente al experimentar las mecánicas de Pacer, muy reminicentes a las del mencionado juego.

En control de una nave —cuyas armas, apariencia y parámetros pueden modificarse antes de la carrera—, los jugadores deben evitar chocar contra los bordes de la pista para no perder momentum ni dañar sus escudos. Más allá de poder controlar la aceleración y dirección del vehículo, los pilotos pueden girar la nave sobre su eje por medio de los gatillos. Esta mecánica es vital para tomar curvas difíciles, aunque esto generalmente requiere de un previo conocimiento de la pista. Ya que la dirección hacia la que gira el vehículo corresponde al respectivo gatillo, esta mecánica resulta extremadamente intuitiva. Es fácil de aprender, pero difícil de dominar.

Por supuesto, los jugadores no solo deben preocuparse por chocar contra los bordes de la pista. Al igual que Wipeout, todas naves tienen un escudo y pueden equiparse hasta dos armas. Aunque los estrellones pueden debilitar el escudo, los oponentes y sus armas representan un mayor peligro. Una vez el escudo sea drenado, la «salud» de la nave quedará expuesta y será destruida si recibe daño suficiente. En ciertos modos de juego, esto se traduce como una derrota instantánea. En otros, simplemente sustrae ventaja. Por fortuna, esta es una mecánica universal. En otras palabras, los jugadores pueden destruir a sus oponentes con su propio arsenal. Adicionalmente, a lo largo de las pistas hay repartidos objetos que recargarán parte del escudo.

Estas son las mecánicas básicas de Pacer. Sin embargo, estas competencias de velocidad requieren más que destreza. Como se mencionó, las armas y los parámetros de los vehículos pueden modificarse antes de la carrera. En lo que respecta al armamento, los jugadores pueden escoger entre varios conjuntos prehechos o escoger entre 11 armas para hacer el suyo. Estas incluyen el Cañón Gauss, que funciona como una ametralladora, y la Onda Expansiva, que impide que los oponentes utilicen turbo.

Como si lo anterior no fuera suficiente, los pilotos pueden invertir los creditos ganados en las carreras en modificaciones para sus armas. Estas generalmente potencian un aspecto del arma a costa de otro. Se pueden equipar hasta cuatro.

En lo que respecta a los parámetros, estos también pueden modificarse. Al igual que las armas, hay conjuntos prehechos. No obstante, los jugadores tienen completa libertad para personalizar el funcionamiento de la nave con el fin de que se adapte a su estilo de juego. También pueden afinar los parámetros dependiendo de la promoción/velocidad, el modo y la pista en los que vayan a participar.

Hablando del rey de Roma, Pacer tiene un total de 14 pistas. Descontando la decena que puede desbloquearse por medio de créditos, los jugadores pueden acceder a cuatro desde el comienzo. Sin embargo, cada una de estas pistas posee versiones alternativas. Mientras que unas cambian la presentación, otras invierten la geografía.

Dejando de lado el modo campaña —que permite desbloquear colores basados en los equipos ficticios de Pacer, de los cuales se puede formar parte dependiendo del desempeño en la temporada el juego— goza de siete modalidades:

Carrera – Gana el primero que llegue a la meta.

– Gana el primero que llegue a la meta. Eliminatoria – A largo de la carrera habrá una cuenta atrás. Cuando llegue a cero, el piloto que vaya de último será destruido. La cuenta se reiniciará y el proceso se repetirá hasta que solo quede uno.

– A largo de la carrera habrá una cuenta atrás. Cuando llegue a cero, el piloto que vaya de último será destruido. La cuenta se reiniciará y el proceso se repetirá hasta que solo quede uno. Vuelta más rápida – Gana el piloto que haga la vuelta más rápida en toda la carrera.

– Gana el piloto que haga la vuelta más rápida en toda la carrera. Resistencia – Tras la primera vuelta, todos los pilotos sufren daño continuo. Gana el último que quede en pie.

– Tras la primera vuelta, todos los pilotos sufren daño continuo. Gana el último que quede en pie. Flowmentum – Mientras su escudo y salud son drenados, el piloto debe pasar a través de unos portales para mantenerse con vida el mayor tiempo posible y establecer un nuevo récord.

– Mientras su escudo y salud son drenados, el piloto debe pasar a través de unos portales para mantenerse con vida el mayor tiempo posible y establecer un nuevo récord. Tormenta – Los pilotos deben mantenerse dentro de la zona mientras sobreviven el asalto de un dron y sus contrincantes. Si salen de la zona, recibirán daño continuo. Gana el último que quede en pie.

– Los pilotos deben mantenerse dentro de la zona mientras sobreviven el asalto de un dron y sus contrincantes. Si salen de la zona, recibirán daño continuo. Gana el último que quede en pie. Destrucción – Una batalla campal en la que los pilotos deben utilizar todo su arsenal para eliminar a la competencia.

A partir de todo lo comentado, Pacer parece un sucesor más que digno de Wipeout y una compra obligatoria para aquellos que disfruten de este subgénero de carreras. Sin embargo, hay un factor decisivo a la hora de adquirirlo: el multijugador en línea. No es que sea injugable por el ‘lag’ o que sea repetitivo. Al fin y al cabo, los jugadores pueden disfrutar en línea casi todas las modalidades mencionadas. No, el talón de Aquiles de Pacer es que su multijugador en línea está prácticamente muerto.

Con un puñado de excepciones, en las que por mucho participaron otros dos jugadores, nos resultó imposible conseguir alguien con quien jugar. Esto reduce la experiencia de juego a participar en carreras contra la IA hasta hastiarse o desbloquear todos los contenidos del título, lo cual puede no ser suficiente al tener en cuenta que Pacer cuesta $40 dólares en consolas. Afortunadamente, la versión para Steam es más barata. Sin embargo, requiere de una PC bien equipada.

Ante el problema del multijugador en línea, este podría solucionarse por medio de la implementación de eventos de tiempo limitado y recompensas exclusivas dentro de estos. También serviría la adición de misiones diarias y/o semanales que impliquen competir en línea y permitan desbloquear objetos estéticos. En la medida que se arregle este problema, Pacer podría convertirse en un juego de carreras indispensable. Desafortunadamente, resulta difícil recomendarlo en su estado actual.

Pacer 6.3/10 Nota Lo que nos gustó - Controles muy intuitivos.

- Gran variedad de modalidades.

- Robusta personalización de naves y sus habilidades.

Lo que no nos gustó - El multijugador en línea está completamente abandonado.

- No tiene multijugador local.

- Su precio puede ser un tanto elevado para lo que ofrece.

En resumen Ante la ausencia de franquicias como F-Zero y Wipeout, Pacer es un excelente sustituto para los fanáticos de las carreras futuristas por su accesibilidad y múltiples opciones de personalización. Desafortunadamente, la ausencia de un multijugador local y el deshabitado modo en línea en PS4 hace que este sea un título muy difícil de recomendar. Si completar la breve campaña y jugar en solitario para desbloquear todas las pistas, modificaciones y accesorios resulta suficientemente atractivo, vale la pena dar un vistazo a Pacer.

Reseña hecha con una copia digital de Pacer para PS4 brindada por R8 Games Limited.