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El próximo juego de Palword será un MMO desarrollado por los creadores de Free Fire

Otra vez Palworld hace lo que Pokémon no.

Julian Ramirez
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Ahora que la versión 1.0 de Palworld finalmente está disponible, comprobó que puede mantener su popularidad y dejó sus controversias atrás, es hora de mirar hacia el futuro y ver qué mas tiene planeado hacer PocketPair con lo que ya se convirtió en una exitosa franquicia. Aunque algunos jugadores ya están pensando en Palworld 2 y otros fantasean con una especie de Palworld Mystery Dungeon, el estudio anunció oficialmente algo que ya suponíamos que estaba pasando: están trabajando en un MMO, pero no lo están desarrollando ellos mismos.

Gracias a un comunicado oficial nos enteramos que Palworld Onlinecuya posible existencia reportamos originalmente el pasado mayo— es real y será un MMO para teléfonos y dispositivos móviles que está siendo desarrollado por el estudio singapurense Garena, muy conocidos en Latinoamérica por su megapopular juego de batalla campal Free Fire.

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De acuerdo a la información que tenemos, Palworld Online tendrá un mundo abierto en el que podemos descubrir y coleccionar criaturas, con juego en línea cooperativo, elementos de supervivencia, creación de objetos y diseñado con la accesibilidad en dispositivos móviles en mente.

Aunque algunos jugadores han expresado decepción en redes sociales de que este MMO de Palworld sea solo para dispositivos móviles y no un juego más tradicional para PC, no podemos olvidar que el juego móvil es lo más popular del mundo ahora, especialmente en Asia. Eso sí, no podemos olvidar que el mercado de juegos para celulares suele enfocarse en microtransacciones abusivas y Free Fire es un juego con muchos de estos elementos problemáticos. Eso nos preocupa.

Se supone que no tendremos que esperar mucho Palworld Online, pues el comunicado dice que saldrá para dispositivos iOS y Android antes de que termine 2026.

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Palword es un RPG de acción con elementos de supervivencia y colección de criaturas que está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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