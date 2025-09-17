Palworld 1.0 llega oficialmente en 2026 con un montón de contenido nuevo

Pocketpair, desarrollador de Palworld, ha anunciado que el juego abandonará el acceso anticipado y lanzará su versión 1.0 en 2026. El estudio adelantó que, si bien la mayor parte del equipo está trabajando en actualizaciones, mejoras y más contenido para Palworld, la compañía también cuenta con equipos más pequeños trabajando en nuevos juegos. Palworld 1.0 no se lanzará antes porque Pocketpair está trabajando en la limpieza del juego existente.

«Más allá de simplemente añadir contenido nuevo, hay mucho trabajo de limpieza por hacer antes de que Palworld pueda salir del acceso anticipado. No es ningún secreto que Palworld tiene muchas peculiaridades y errores, y queremos tomarnos el tiempo para solucionarlos adecuadamente antes de lanzar el juego», señaló el director de comunicaciones. «Creemos que tomarnos el tiempo ahora para corregir esos problemas nos llevará a un mejor juego».

Pocketpair permanecerá prácticamente inactivo durante lo que resta de 2025, ya que estos esfuerzos están en marcha, según declaró el estudio, y advirtió a los fans que la actualización de invierno de 2025 no será tan importante como la de ‘Feybreak’ de diciembre de 2024.

El estudio añadió que tiene planeadas algunas sorpresas para la actualización de invierno de 2025 de Palworld y confirmó que Pocketpair no está reduciendo su ritmo ni su escala.

Para el lanzamiento de la versión 1.0 de Palworld, Pocketpair afirmó que los fans pueden esperar una enorme cantidad de contenido, pero tomará tiempo tenerlo todo listo para el lanzamiento. Las preguntas frecuentes sobre el acceso anticipado de Palworld en Steam indican que el precio del juego podría aumentar antes de la versión 1.0. Actualmente, Palworld tiene un descuento de $30 a $22.50 USD, una oferta vigente hasta el 22 de septiembre.

Palworld se lanzó en enero del 2024 para Xbox y PC, convirtiéndose rápidamente en un éxito rotundo, en parte gracias a su inclusión en Xbox Game Pass. El juego alcanzó millones de ventas e instalaciones, pero su lanzamiento se vio empañado por la controversia sobre acusaciones de plagio y otras preocupaciones. El juego guarda un sorprendente parecido con Pokémon. The Pokémon Company y Nintendo se unieron para demandar a Pocketpair, no por infracción de derechos de autor, como algunos esperaban, sino por infracción de patentes.

Pocketpair implementó grandes cambios en Palworld, como la eliminación de las Pal Spheres –objetos para atrapar monstruos muy similares a las Poké Balls– y la posibilidad de planear con un Pal. A principios de este año, el community manager John Buckley comentó sobre la demanda en curso que fue un «día muy deprimente» para el estudio. Palworld se lanzó posteriormente para PS5 en septiembre del 2024 y llegó a Mac en marzo del 2025. Pocketpair también se asoció con Sony para la producción de productos de Palworld.