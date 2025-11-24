Palworld tendrá una colaboración con Ultrakill en su actualización ‘Home Sweet Home’

Ya sabíamos que íbamos a recibir una actualización más para el juego de supervivencia y colección de criaturas que absoluta y definitivamente no es «Pokémon con pistolas», pero ahora tenemos más detalles al respecto y son realmente inesperados. La próxima actualización de Palworld estará disponible en diciembre y se llamará Home Sweet Home, agregará nuevas opciones de personalización para la base y la posibilidad de controlar a V1 y V2, protagonistas del intenso juego indie de disparos Ultrakill.

La fecha de lanzamiento de esta actualización será el miércoles 17 de diciembre de 2025. Pueden ver su tráiler a continuación.

Por si no lo conocen, Ultrakill es un FPS lanzado en acceso anticipado en el año 2020 que ya se ha convertido en un juego de culto. Controlamos a un robot que desciende al infierno en busca de sangre (literalmente, es lo que necesita para funcionar). Ha sido muy alabado por su intensidad y mecánicas de movimiento inspiradas en juegos como Titanfall, Doom y geniales gráficos estilo retro.

Además del anuncio de la actualización ‘Home Sweet Home’ y la colaboración con Ultrakill, este tráiler nos recuerda que Palworld se prepara para abandonar su fase de acceso anticipado y la versión 1.0 finalmente llegará en el año 2026.