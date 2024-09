Palworld ya está disponible para PS5, con una excepción

Palworld, el juego de supervivencia y creación de monstruos en mundo abierto ya está disponible en acceso anticipado para PS5 a través de PlayStation Store por $29.99 dólares en 68 países y regiones, anunció el desarrollador Pocketpair. En el caso de Japón, tendrán que esperar un poco mas debido a la demanda interpuesta por Nintendo y The Pokémon Company en el Tribunal de Distrito de Tokio.

Palworld se lanzó por primera vez en acceso anticipado para Xbox Series X/S, Xbox One y PC a través de Steam y Microsoft Store el 19 de enero. También está disponible a través de Xbox Game Pass.

El mundo de Palworld está lleno de peligros, como escasez de alimentos, clima severo y cazadores furtivos ilegales. Debes estar preparado para hacer cualquier cosa si quieres sobrevivir. Puede que incluso necesites consumir Pals a veces. Vuela, nada, cava agujeros, puedes explorar todo tipo de lugares en la tierra, el mar y el cielo montando Pals.

Puedes hacer que un gran número de Pals trabajen en la construcción. No te preocupes, las leyes laborales no se aplicarán a los Pals. Haz que tu vida sea más cómoda reuniendo una variedad de valiosos Pals para encender fuegos, generar energía y extraer minerales. Los diferentes Pals son buenos en diferentes cosas, como sembrar, regar, cosechar, etc. Crea granjas y huertos atractivos con tus Pals. También hay Pals que pueden duplicarse cuando se les planta.

Es esencial para la automatización dejar que los Pals hagan el trabajo manual. Construye una fábrica y coloca Pals en ella. Trabajarán siempre que se los alimente hasta el final de su vida. Con los Pals, estarás a salvo en áreas peligrosas. Si estás en peligro, usa a los Pals para cubrir tu escape, ellos darán su vida para protegerte. Cuando crías Pals, heredan las características de los padres. Mezcla especies raras de Pals para criar a los Pals más fuertes.

