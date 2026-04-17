Panic celebra cuatro años de Playdate anunciando la temporada 3 de juegos para finales del 2026

Para conmemorar el cuarto aniversario del lanzamiento de su consola portátil amarilla, Playdate, Panic se complace en anunciar oficialmente que la temporada 3 de Playdate está en desarrollo y se lanzará a finales del año. Próximamente se darán a conocer más detalles.

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«Los fans y desarrolladores de Playdate son algunas de las personas más amables y entusiastas que he conocido, y nos llena de alegría, tanto a mí como a todo el equipo de Panic, ver cómo Playdate brinda tanta felicidad», afirma Greg Maletic, director de Proyectos Especiales y Playdate en Panic.

Las temporadas de Playdate son una colección selecta de juegos sorpresa, desarrollados específicamente para la consola portátil, que se lanzan semanalmente en las Playdate de los compradores de temporadas de todo el mundo. Esta idea, un conjunto de juegos misteriosos que se van revelando poco a poco durante un periodo de tiempo para que todos puedan disfrutarlos juntos, estuvo presente desde los inicios del desarrollo de Playdate. También es un modelo que la comunidad de Playdate sigue adoptando, con más de 15.000 compras de la temporada 2 de Playdate hasta la fecha desde su lanzamiento el 28 de mayo del 2025.

Panic comenzó a distribuir Playdate el 18 de abril del 2022, y todos los clientes de Playdate recibieron acceso gratuito a la temporada 1 como parte de su compra. La segunda temporada se vendió por separado, al igual que la futura temporada 3. Playdate ha distribuido 80.000 unidades desde su lanzamiento.

Poco después de su lanzamiento, se hizo evidente que las herramientas de desarrollo y el ‘hardware’ de Playdate, sencillos pero completos, lo convertirían en una herramienta didáctica perfecta para la programación y el diseño de videojuegos. Tras las peticiones de los educadores, Panic lanzó Playdate para la educación, ofreciéndoles consolas de Playdate con descuento.

El lanzamiento del programa ha llevado a varias instituciones de todo el mundo a integrar Playdate en sus planes de estudio, brindando a los estudiantes una experiencia práctica y sencilla en programación y diseño de videojuegos. Una de estas instituciones es la Universidad de Duke en Carolina del Norte, que ha incorporado Playdate a su programa de Maestría en Ingeniería de Diseño, Desarrollo e Innovación de Videojuegos.

Lee aquí la historia completa sobre cómo la Universidad de Duke está utilizando Playdate. y aprende más sobre el programa en play.date/education.

Para que no te pierdas la oportunidad de jugar a un nuevo videojuego, el esperado simulador de lanzamiento de sillas de oficina, Office Chair Curling, desarrollado y publicado por Osuika, ya está disponible para su compra en Playdate y Steam.

En este juego, lanza sillas de oficina a un objetivo para conseguir la máxima puntuación. El juego permite multijugador local y online, con juego cruzado entre Playdate y Steam.

Características: