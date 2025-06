Panty & Stocking with Garterbelt: esta es la fecha de estreno del primer episodio

Kadokawa ha compartido un nuevo tráiler de Panty & Stocking with Garterbelt, el cual revela la fecha de estreno del anime. Adicionalmente, el nuevo tráiler confirma que el nuevo anime de Panty & Stocking with Garterbelt tendrá una versión censurada para televisión.

¿Cuál es la fecha de estreno del nuevo anime de Panty & Stocking with Garterbelt?

Ya sabíamos que julio será el mes del estreno del regreso del anime Panty & Stocking with Garterbelt. Sin embargo, solo hasta hoy conocimos que el estreno mundial de Panty & Stocking with Garterbelt será el viernes 4 de julio durante el panel que tendrá Kadokawa en Anime Expo 2025. Adicionalmente, la producción del nuevo anime de Panty & Stocking with Garterbelt reveló que la serie tendrá dos versiones:

Versión Censurada: Se estrenará el 9 de julio en los siguientes canales: Tokyo MX, BS NTV, Sun TV, KBS Kyoto entre otros.

Se estrenará el 9 de julio en los siguientes canales: Tokyo MX, BS NTV, Sun TV, KBS Kyoto entre otros. Versión Original: los espectadores podrán verla a partir del 15 de julio en el canal AT-X.

En Latinoamérica, el regreso del anime Panty & Stocking with Garterbelt se podrá ver en Amazon Prime Video desde el jueves 10 de julio. Luego llegará a otras plataformas pero la versión del anime puede variar.

¿Quiénes están detrás de la producción del ‘anime’ New Panty & Stocking with Garterbelt?

Hiroyuki Imaishi vuelve a tomar las riendas de la dirección del anime Panty & Stocking with Garterbelt en Trigger, acompañado de Hiromi Wakabayashi, quien retomará su labor como guionista junto a Imaishi. Wakabayashi también desempeñará el cargo de planificador conceptual. El diseño de personajes volverá a estár a cargo de Atsushi Nishigori. Mientras tanto, Shigeto Koyama, Sushio y Masaru Sakamoto, quienes ya participaron en la obra original como animadores y guionistas, se encargarán del diseño de personajes secundarios. Por su parte, Yoh Yoshinari figura como «especialista especial».

Sushio y Mai Yoneyama se unen al equipo para el nuevo proyecto. Yoneyama, quien debutó como animadora el anime anterior «Panty & Stocking with Garterbelt» regresa como animadora principal. Sushio, quien en la serie original fungió como director de animación y animador principal, regresa como animador. Studio Trigger había anunciado en la Anime Expo de julio de 2023 el deseo de Sushio de trabajar como animador clave en la nueva obra, pero su participación no se confirmó oficialmente hasta ahora.

El primer ‘anime’ de Panty & Stocking with Garterbelt pertenecio a Gainaax. Sin embargo, esta como otras franquicias dejaron el estudio junto a el equipo que les dio vida —como Evangelion—. Para conocer más sobre esta historia y el desenlace del estudio Gainax, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial de Kadokawa en YouTube