Paper Mario: The Thousand-Year Door, diferencias entre las versiones de GameCube y Switch

La segunda aventura de Paper Mario y el cuarto RPG de la franquicia Super Mario en general regresa 20 años después de su lanzamiento en GameCube. Paper Mario: The Thousand-Year Door es un ‘remake’ para Nintendo Switch que no altera el juego original más que en el aspecto gráfico, dotándole detalladas texturas y efectos de luz. Sin embargo, adiciona mejoras de calidad de vida para ajustarlo a los tiempos modernos en uno que otro aspecto. Vamos a repasar las diferencias en Switch de este Paper Mario respecto a GameCube.

Diferencias de Paper Mario: The Thousand-Year Door

En términos generales, a diferencia de Super Mario RPG, el ‘remake’ de Paper Mario: The Thousand-Year Door para Switch no se aparta mucho de su versión original. Ahora bien, ciertos elementos técnicos podrían llamar la atención de los interesados, en el ampliamente considerado mejor RPG de Mario y compañía.

60fps a 30fps

La versión para GameCube de Paper Mario: The Thousand-Year Door corre a una consistente frecuencia de 60 fotogramas por segundo. En el caso de Switch, esa cifra se mantiene en unos estables 30fps con todas las mejoras gráficas implementadas. Del mismo modo, todas las mecánicas basadas en tiempo –como los comandos de acción– se han reajustado a la frecuencia en Switch.

Honestamente es un asunto de muy poca relevancia en este juego, no hay por qué hacer escándalo.

Banda sonora remasterizada

La música también ha pasado por el estudio de grabación, ya que toda la banda sonora del juego en Switch es remasterizada y las secciones que no contaban con temas, reciben pistas musicales. Cada área cuenta con su propio tema de batalla y se nota la implementación instrumental en todos los arreglos.

Para los nostálgicos y nuevamente como las pistas de SNES en Super Mario RPG para Switch, es posible elegir los temas originales de GameCube en Paper Mario: The Thousand-Year Door. Para esto debes adquirir una nueva medalla con la figura de GameCube por el escaso precio de una moneda. Esta medalla no gasta PM para activarla y se puede desactivar en cualquier momento.

Viaje rápido funcional

El cuarto de tuberías en Villa Viciosa está de regreso, pero ahora es mucho más práctico de utilizar. Estas tuberías servían para regresar a locaciones de capítulos anteriores, sin tener que pasar por todos los escenarios nuevamente desde el subsuelo de Villa Viciosa, usar el Ricachón Exprés o el dirigible. En GameCube, el cuarto de tuberías estaba dividido en dos y necesitabas habilidades específicas para acceder a cada una.

En Switch, las siete tuberías están enumeradas y reunidas en un solo cuarto. Cada una lleva a una locación en particular de un capítulo. La base de estas tuberías azules ahora también identifican el escenario destino. Estas tuberías se desbloquean al sostener el mapa del tesoro frente a la puerta milenaria, después de conseguir uno de los siete cristales estelares.

Inventario expandido

En Paper Mario: The Thousand-Year Door para GameCube solo contabas con 10 espacios de inventario. Los objetos de una misma clase (champiñones, jarabes, flores de fuego…) no ocupan el mismo espacio, sino diferentes, así que es muy poco lo que podías llevar. En Switch, ahora Mario puede llevar 15 objetos consumibles y expandirlo a 20 al alcanzar el piso 50 de Las Cien Pruebas (objeto clave ‘Bolsa Mágica’).

En cada tienda de juego, es posible depositar hasta 32 objetos consumibles del inventario y sacarlos cuando los necesites. Esta cifra permanece intacta en ambas versiones y no es expandible.

Monedero

En el ‘remake’ de Paper Mario: The Thousand-Year Door para Switch los bolsillos de Mario le permiten capitalizar más. En GameCube, el límite eran 999 monedas, mientras que en Switch pueden pasar los miles y lo más seguro –sin haberlo alcanzado nosotros aún– es que el límite sea 9999.

Otra cosa respecto a las monedas, es que en GameCube las pierdes si eliges huir de una batalla. Aquello es removido en Switch, pues si huyes no serás castigado en tu billetera.

Juegos Pianta

Los Juegos Pianta son el equivalente en el mundo de Paper Mario a los salones de máquinas tragamonedas controlados por la mafia. Aquí Mario encuentra diferentes tipos de minijuegos en los cuales ganar fichas o piantas y reclamar objetos exclusivos. Las máquinas tragamonedas de la versión GameCube han sido cambiadas en Switch por minijuegos similares a los paneles de Super Mario Bros. 3.

Puntos de guardado y tiendas

Algunos puntos de guardado en la versión de Switch ayudan a no retroceder mucho en ciertos puntos significativos. En Las Cien Pruebas, verás un punto de guardado en la entrada para facilitar el reinicio de esta extensa zona de batallas. También encontrarás vendedores en otros lugares donde antes no hacían aparición.

Arreglos de localización

Ya que Paper Mario: The Thousand-Year Door en Switch apela al guion original japonés comparado con la versión de GameCube, ciertos elementos cambian. Por ejemplo, Gombaba (Hooktail) le tiene miedo a las ranas, no a los grillos, por lo tanto la medalla de la fortaleza produce un sonido de rana. En el caso de Bibiana (Vivian), ya no resulta deliberadamente ambiguo que es una de las sombras transgénero.

Objetos y peticiones

Solo un pequeño número de objetos cambian de lugar en Switch frente a GameCube. Por ejemplo, la petición del alcalde Tenebrosio ya no está disponible al completar el capítulo 4. En su lugar, necesitas terminar el capítulo 7. Después del capítulo 6, Fabrizio le pide a Mario buscar un anillo que se ubica en una posición diferente a la de la versión occidental GameCube. Esto es para igualarlo a la versión japonesa de GameCube, cambiada en Occidente por razones desconocidas.

Estas son las principales diferencias en el ‘remake’ de Paper Mario: The Thousand-Year Door para Switch frente a la versión original para GameCube.