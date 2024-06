Paper Mario: The Thousand-Year Door, cómo ganar la lotería fácilmente

La Lotería Bob-omba en Paper Mario: The Thousand-Year Door (acá nuestra reseña) está disponible desde que tienes acceso al oeste de Villa Viciosa, reponiendo los lentes de contacto al Toad guardia. Con acercarte a Bombone (el Bob-omb de color café) puedes comprar un boleto de lotería de cuatro dígitos y revisar una vez al día en el cartel si los números coinciden. Acertando uno, dos, tres o cuatro dígitos hay premios, como champiñones de vitalidad y una medalla especial al premio mayor. Basta con revisar a diario el juego y descubrir si eres ganador, sin embargo, existe un camino fácil para ganar la lotería que ojalá existiera en la vida real.

Guía para ganar la lotería en Paper Mario: The Thousand-Year Door

Una vez con tu boleto de la Lotería Bob-omba, te aconsejamos no comprar otro para cambiar el número, pues la cifra ganadora no es precisamente aleatoria. Al adquirir un boleto, el juego calcula una fecha entre 335 y 395 días después para dar con el número ganador. La fecha varía, pero se encuentra entre dicho margen. Primero debes contar 335 días en un calendario, a partir del día que compraste el boleto. paso seguido, dirígete a opciones del sistema y cambia la fecha de la consola a la que corresponda.

Si al examinar el cartel no aciertas con el número ganador, cambia la fecha al siguiente día. No necesitas cerrar el juego, simplemente presionar el botón Home, cambiar la fecha y volver a examinar el cartel de la lotería. Así sucesivamente debes seguir ensayando día por día hasta dar con el de la victoria. Importante no retroceder la fecha hasta acertar la lotería. Cuando estás cerca a triunfo, Bombone dará señales de una cercana ola de suerte. Una pista más que la lotería de Paper Mario: The Thousand-Year Door no es aleatoria.

En nuestro caso, compramos el boleto el 27 de mayo del 2024, pero adelantando los 335 días y avanzando un día más hasta dar con el ganador, la lotería cayó el 25 de mayo del 2025, es decir 363 días después. Esto quiere decir que cambiamos 28 veces la fecha sin cerrar el juego para ganar la lotería fácilmente. Eso sí, advertimos que hacer trampa no se queda sin su castigo….

Premio y castigo

Cuando ganes la Lotería Bob-omba, recibirás una medalla ‘Día de suerte’, gracias a la cual los oponentes fallarán a menudo (25%) al intentar atacar a Mario. En la lotería es el único lugar donde puedes obtener más de una de estas medallas, además de otra en Las Cien Pruebas. El segundo puesto puede ganar una medalla de ‘Más fuerza’ , el tercero un ultrachampiñón y el cuarto un champiñón de vitalidad. Si no aciertas ningún número, recibes un champiñón como premio de consolación, que puedes guardar o vender en la tienda cercana, ya que acumularás muchos.

Cuando ganas la lotería puedes regresar la fecha de la consola a la actualidad. hacer esto, ahora bien, activa al «espíritu de Resetti» en el mundo de Paper Mario. Bombone se pondrá furioso y se dará cuenta que algo anda mal, haciéndote confesar la trampa de cambiar la fecha de la consola. Aparte del regaño y un falso Game Over, la única consecuencia es que debes pagar 500 monedas para volver a jugar la Lotería Bob-omba. Puede ser una cifra alta en las primeras horas de juego, pero con el tiempo tendrás monedas suficientes para cubrir la multa.