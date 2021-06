Como seguramente saben, Palestina se encuentra en una situación en la que requiere ayuda humanitaria urgente. Buscando una forma de colaborar con los esfuerzos del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas, cientos de desarrolladores de videojuegos independientes se han unido para ofrecer el paquete ‘Ayuda a Palestina’ en itch.io, el cual incluye más de 1000 videojuegos independientes y microjuegos por menos de 20.000 pesos colombianos.

Entre los videojuegos incluidos en el paquete ‘Ayuda a Palestina’ de itch.io podemos encontrar algunos títulos independientes relativamente conocidos como Calico, The Church in the Darkness, Framed, Gunhouse, Pikuniku y Minit. Es similar al paquete por la igualdad y justicia racial que ofrecieron en 2020.

Uno de los juegos destacados del paquete es Liyla And The Shadows Of War, un juego creado por el desarrollador palestino Rasheed Abueideh en el que debemos seguir el camino de una joven niña en una Gaza destrozada por la guerra. Está basado en hechos reales.

Actualmente, el paquete ‘Ayuda a Palestina’ en itch.io ha recaudado más de 400.000 dólares y espera alcanzar los 500.000 antes de que termine la semana.

Podemos adquirir esta colección de juegos, que están acompañados por algunos libros y bandas sonoras, hasta el 11 de junio de 2021. Pueden comprarlo directamente en itch.io.

Via: Gamesindustry.biz

Fuente: itch.io