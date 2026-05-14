Para el creador de BioShock, Ken Levine, los gráficos de los juegos han llegado a un punto de «rendimientos decrecientes» y él se inclina más hacia Switch 2

Ken Levine, creador de BioShock, utilizó recientemente la consola Nintendo Switch 2 como antítesis a la creciente obsesión de la industria con el realismo gráfico de los juegos, argumentando que el medio ha llegado a un punto de «rendimientos decrecientes» en lo que respecta a los gráficos. En entrevista con IGN, Levine habló sobre cómo los juegos modernos siguen buscando el fotorrealismo, pero cree que tanto jugadores como desarrolladores están empezando a valorar los estilos artísticos únicos por encima de la potencia gráfica bruta.

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[El realismo] no envejece tan bien como los estilos más estilísticos. BioShock todavía se ve bien, creo, porque no intentó que cada tuerca y tornillo fuera hiperrealista».

Levine también señaló la creciente popularidad de ‘hardware’ más asequible y menos ambicioso técnicamente, como Switch 2 y los próximos dispositivos de Valve centrados en Steam, afirmando que la industria podría haber alcanzado un nivel en el que los avances gráficos adicionales ya no son esenciales.

“Fíjense, por ejemplo, en Switch 2 e incluso en la nueva Steam Machine. No representan grandes avances tecnológicos. Esa no es su estrategia. Creo que la gente se está dando cuenta de que estamos experimentando una disminución en el rendimiento con eso”.

Según Levine, lo que realmente permite que un juego perdure en el tiempo es encontrar la dirección artística y la visión creativa adecuadas, en lugar de buscar constantemente tecnología de vanguardia.

“No es necesario estar siempre a la vanguardia tecnológica. Incluso lo que estamos haciendo en Judas, todo este aspecto narrativo, no requiere mucha potencia de procesamiento. Requiere mucho trabajo por nuestra parte”.

Aunque Levine usa Nintendo Switch 2 como un ejemplo positivo durante la conversación, irónicamente no ha confirmado si su estudio Ghost Story Games lanzará Judas en la segunda plataforma híbrida de Nintendo.